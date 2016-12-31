Тренерский штаб сборной Сенегала назвал заявку на Кубок Африки

Тренерский штаб сборной Сенегала назвал заявку на предстоящий Кубок африканских наций, который пройдет в Габоне с 15 января по 5 февраля.
Состав сборной Сенегала на Кубок Африки-2016:
Вратари: Х. Н’Диайе («Хоройя», Гвинея), Диалло («Ризеспор», Турция), П. Н’Диайе («Ниарри Талли»);
Защитники: Гассама («Аланьяспор», Турция), М’Бенге («Сент-Этьен», Франция), Мбодж («Андерлехт», Бельгия), Туре («Лорьян», Франция), Кулибали («Наполи», Италия), Сисс («Валансьен»);
Полузащитники: Гейе («Эвертон», Англия), Куяте («Вест Хэм», Англия), Н’Дойе («Анже», Франция), Диоп («Эспаньол», Испания), Севе («Сент-Этьен», Франция), Н’Диайе («Османлыспор», Турция), Диаме («Ньюкасл», Англия);
Нападающие: Мане («Ливерпуль», Англия), Кейта («Лацио», Италия), Конате («Сьон», Швейцария), Дьедиу («Анже», Франция), Диуф («Сток Сити», Англия), Сарр («Мец», Франция), Сов («Фенербахче», Турция).
Сенегал сыграет в группе В вместе с Алжиром, Тунисом и Зимбабве.
Источник — Sport.ua
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