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Антонио КОНТЕ: «Я верю в наших молодых игроков»

Наставник «Челси» - о предстоящем матче со «Сток Сити»

  • 31.12.2016 00:12
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ФК Челси
© ФК Челси

В преддверии заключительной игры 2016 года главный тренер «Челси» дал предматчевое интервью в Кобхэме. Вне зависимости от результата встречи со «Стоуком» «синие» останутся на первом месте в АПЛ. Журналисты поинтересовались мнением итальянца о формировании состава «Челси» во второй половине сезона.

«В январе всегда тяжело совершать приобретения, потому что каждая команда хочет удержать своих лучших игроков, их не продают, — отвечает Конте. — Но вместе с клубом мы ищем лучшее решение для команды на вторую половину сезона. Конечно, мы думаем о нашем положении и о состоянии нашего состава».

«Когда обладаешь хорошим подбором игроков, новому футболисту будет проще вписаться в такую команду. Разумеется, мы продали Оскара и располагаем суммой, которую можем потратить. Но важно потратить эти деньги с умом. Я предпочитаю приобретать игроков, которые адаптированы к нашей системе игры, которые могут прийти в команду и сходу вписаться в игровую модель, но, повторюсь, не так просто найти в январе игроков подобного типа. Но мы работаем с клубом над этой ситуацией».

Конте уже подчеркнул, что команда достаточно хорошо укомплектована, включая игроков молодёжной команды и игроков, которые выступают в других клубах на правах аренды.

«У нас множество молодых игроков, и я верю в них, — отмечает Конте. — Ола Эйна, Рубен Лофтус-Чик и Натаниэль Чалоба. Также в строй вернулся Зума».

«Аренды Кенеди и Чарли Мусонды в «Уотфорде» и «Бетисе» завершаются, и игроки возвращаются в команду, поскольку у них не было достаточно игровой практики. По этой причине важно, чтобы они оставались в клубе в ближайшие недели, чтобы мы могли оценить ситуацию и принять лучшее решение для них и для команды».

«Также важно работать с молодыми игроками данного типа, чтобы постараться найти для них подходящие решения здесь, дома. Если это невозможно, важно попытаться найти другое решение».

Конте также ответил на вопросы журналистов, поинтересовавшихся его мнением о слухах, связывающих Тибо Куртуа с уходом из клуба.

«Для меня Тибо — один из лучших, если вообще не лучший голкипер в мире, — сказал Конте. — Он очень хорошо работает, это фантастический голкипер, и он останется в команде. Это самое важное, все остальные разговоры — всего лишь кривотолки».

Источник — ФК Челси

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