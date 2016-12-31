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Халл Сити и Эвертон расписали боевую ничью

Команды дважды поразили ворота соперника

  • 31.12.2016 00:02
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evertonfc.com. «Халл» – «Эвертон» – 2:2
© evertonfc.com. «Халл» – «Эвертон» – 2:2

Чемпионат Англии, 19-й тур

«Халл» – «Эвертон» – 2:2
Голы: 1:0 – 6 Доусон, 1:1 – 45, автогол Маршалл, 2:1 – 65 Снодграсс, 2:2 – 84 Баркли.

«Халл» – Маршалл, Дэвис, Робертсон, Доусон, Магуайр, Мейлер (Клукас, 56), Ливермор, Аль-Мухаммади, Снодграсс, Диоманде (Хаддлстоун, 85), Мбокани.
«Эвертон» – Роблес, Джагелка, Бейнс, Коулмэн, Уильямс, Бэрри (Дэвис, 66), Гуйе, Баркли, Миральяс (Фунес Мори, 87), Валенсия (Кэлверт-Льюин, 74), Лукаку.

Предупреждения: Джагелка (60), Аль-Мухаммади (62), Дэвис (75), Магуайр (83).

Источник — Sport.ua

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