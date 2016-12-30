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Сергей Рожок стал игроком Витебска

Футболист ряда украинских клубов продолжит карьеру в Беларуси

  • 30.12.2016 23:57
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Полузащитник Сергея Рожок подписал контракт с «Витебском», сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист не будет считаться легионером, так как уже успел получить белорусский паспорт.

Ранее Рожок выступал в «Таврии», «Закарпатье», «Харькове», «Оболони», «Кривбассе» и «Черноморце». В марте 2012 году перебрался в Беларусь, где стал игроком «Минска» и провел в составе горожан два сезона. В мае 2013 года стал обладателем Кубка Беларуси. После этого он также защищал цвета «Белшины» и «Немана».

В 2000-2006 годах хавбек выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, за которые провел 21 игру и забил два мяча. В 2005 году был участником чемпионат мира среди команд U-20, который прошел в Нидерландах (три игры).

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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