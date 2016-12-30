Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Челси отдал Дасилву в аренду до конца сезона

Молодой хавбек вторую часть сезона проведет в «Чарльтоне»

  • 30.12.2016 23:56
  • 94 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Челси
© ФК Челси

На этой неделе игрок Челси Джей Дасилва переходит в аренду в «Чарльтон» до конца сезона.

18-летний «левша» Дасилва с 1-го января перейдет в аренду в команду Первой Лиги. В этом сезоне он провел 16 матчей за команду Академии.

Игрок сборной Англии до 19 лет завоевал с командой трофей МКА в третий раз в прошлом сезоне, тот же рекорд установил и его товарищ Джэйк Кларк-Солтер. Он также помог он нам во второй раз завоевать трофей Юношеской Лиги УЕФА.

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.