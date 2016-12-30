Челси отдал Дасилву в аренду до конца сезона

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На этой неделе игрок Челси Джей Дасилва переходит в аренду в «Чарльтон» до конца сезона.



18-летний «левша» Дасилва с 1-го января перейдет в аренду в команду Первой Лиги. В этом сезоне он провел 16 матчей за команду Академии.



Игрок сборной Англии до 19 лет завоевал с командой трофей МКА в третий раз в прошлом сезоне, тот же рекорд установил и его товарищ Джэйк Кларк-Солтер. Он также помог он нам во второй раз завоевать трофей Юношеской Лиги УЕФА.

Источник — ФК Челси

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