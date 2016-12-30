Руслан КОСТЫШИН: «В планах купить 3-4 футболиста»

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Головний тренер ковалівського «Колоса» Руслан Костишин поділився своїми враженнями від виступу команди у першій частині сезону, розповів про плани на зимове міжсезонні та підсилення.



– Як проходить відпустка?

– Разом з видатними ветеранами «Динамо», «Шахтаря», ЦСКА граємо у залі на стадіоні ЦСКА. Отримую масу задоволень. Двічі на тиждень граємо разом з командою. Більше часу проводжу разом з сім’єю.



– Якраз під час відпустки ви зі своїми помічниками були на стажуванні у дніпропетровському «Дніпрі». Чому обрали саме цей клуб для стажування та чи вдалось щось нового взяти для себе?

– Обрали саме це місце, оскільки я хотів поїхати на стажування туди, де зі мною відверто поспілкуються, і я отримаю багато цікавої інформації. Я не мав жодних сумнівів, що тренер «Дніпра» Дмитро Михайленко мені багато чого нового розповість. Він тренер сучасної формації. Багато часу приділяє теорії, читає різні матеріали, постійно розвивається. Має безліч інформації стосовно того, як працюють інші спеціалісти. Він працює по сучасній іспанській системі, яка підходить і нам, оскільки ми прагнемо проповідувати комбінаційний футбол, гру в швидкий пас. Я був впевнений, що тут нас зустрінуть з широко простягнутими обіймами. Я знав, що для нашого тренерського штабу це буде дуже корисна поїздка.



– Наскільки ви як тренер задоволені виступом команди у першій частині сезону? Чи виконали хлопці в ігровому плані те, що ви від них вимагали?

– Сезон розбився на такі собі три частини. У нас був дуже непоганий початок. Потім у нас був невдалий місяць вересень, у якому у нас почався якийсь спад. Особливо це стало відбуватись після домашньої поразки від «Скали», яка психологічно дуже сильно надломила команду. Вилізти з цієї психологічної ями було дуже важко. Але я вдячний команді, що ми разом зуміли це пройти. Хлопці зібрались і дуже достойно провели кінцівку першої частини сезону. Команда показала хороший, якісний футбол і досягла позитивного результату. Чесно кажучи, дуже не хотів, щоб чемпіонат закінчувався.



– Що стосується безпосередньо самої гри… Чи задоволені її рівнем?

– Дуже задоволений тією грою, що команда продемонструвала у кінці чемпіонату. Це дійсно те, що я хотів бачити від своїх футболістів з самого початку: агресивний футбол, гра першим номером, володіння ситуацією. Шкода, що не вийшло демонструвати це на протязі усього чемпіонату, але у нас ще все попереду.



– Ви вже давно знайомі з президентом. Чи бачили ви подібних людей, які настільки відданій можуть бути цій справі?

– Коли я прийшов у клуб у якості тренера, я особисто познайомився з Андрієм Анатолійовичем. Через деякий час у мене взяли інтерв’ю, в якому я сказав, що Андрій Анатолійович – це як Ахметов у аматорському футболі. Зараз ми вже професіонали, граємо у першій лізі. Але він не помінявся. Він такий і залишився: дуже уважний до всіх людей, які працюють у клубі. До всіх ставиться з повагою. Так, він дуже емоційна людина, може проявити характер до нас. Але як не як – наш президент порядна і безкорисна людина, яка дуже любить команду.



Звісно, Андрій Анатолійович, як і будь-який власник клубу хоче, щоб команда постійно показувала якісну гру, досягала позитивного результату. Коли команда терпить поразки, він дуже переживає, засмучується. Але потім він відходить від цього стану і знову готовий терпіти, вкладати душу, своє старання, щоб ми знову йшли вперед і досягали нових висот. Поки ми на тому місці, на яке заслуговуємо.



– Що скажете про рівень чемпіонату? У чому його відмінність від другої ліги?

– Звісно, команди більш-менш однакового рівня. Тут треба демонструвати більш швидкісний, інтенсивний футбол. Чемпіонат наповнений футболістами більш кваліфікованого рівня. Якщо нашу команду зрівняти з командою того зразка, що виступала у другій лізі – це зовсім дві різні команди. Тут суперники заставляють тебе робити все набагато швидше. Можна з впевненістю сказати, що наша команда дуже виросла.



– Якими будуть плани на зимове міжсезоння?

– Ми виходимо з відпустки 10-го січня. Розпочнемо підготовку як і до сезону, так і водночас до турніру Олега Макарова, в якому ми традиційно прийматимемо участь. Так виходить, що це займе у нас весь січень. Надалі ми таких великих планів ще не будували. У лютому будемо бачити, чи проводитимуться турніри Закарлюки або Пожичевського. Якщо будуть, то ми в одному з них візьмемо участь. А вже навесні ми плануємо перейти на зелені поля. Можливо виїдемо десь у Закарпаття.



– Чи є вже якісь домовленості з командами щодо спарингів?

– На лютий у нас є домовленість з ФК «Оболонь-Бровар» та молодіжним складом «Сталі».



– На які позиції слід очікувати підсилення у це міжсезоння?

– У нас не дуже багато буде придбань. 3-4 футболісти, не більше.



– Завершив кар’єру багаторічний лідер команди Сергій Козир. Яка його роль надалі буде у команді?

– У зимовий період він допомагатиме тренерському штабу, де буде потрібно – тренуватиметься з командою. Робота йому знайдеться. А взагалі планується, що у нас на чемпіонат Київської області буде заявлена команда «Світанок», де Сергій буде граючим головним тренером. А друге коло чемпіонату під керівництвом Сергія Козиря гратимуть молоді хлопці, випускники, які вже завершуватимуть виступи на чемпіонаті України серед команд U-17.



– Пішов з команди Іван Кривошеєнко, завершив кар’єру Сергій Козир. Це багаторічні лідери команди. Чи бачите ви вже тих, хто у перспективі міг би замінити їх?

– Пішли футболісти, які дуже багато зробили для клубу. Вони були справжніми лідерами. Велика подяка їм за це. Не хочеться говорити, що це буде заміна їм. Якщо прийдуть футболісти, краще сказати, що це буде просто підсилення.



– Що ви хотіли б побажати нашим вболівальникам у новому 2017-му році?

– Насамперед – це здоров’я їм та їхнім сім’ям. Терпіння. Щоб завжди вболівали та підтримували нас. Ми стараємось грати якнайкраще, показувати хороші результати. Дуже радіємо, коли на ігри збирається повний стадіон. Шановні наші вболівальники, велика вам подяка. Всього найкращого у новому році.

Источник — ФК Колос

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