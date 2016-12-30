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Для базирования во второй части сезона Шахтер рассматривает 6 городов

Однозначно, во Львове «горняки» не останутся

  • 30.12.2016 23:45
  • 603 просмотров
  • 2 комментария
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В плані Шахтаря на сезон 2016/2017 на домашні матчі команди значиться шість міст України.

Про це ідеться в інсайдерській інформації Чемпіона щодо комерційних ідей Шахтаря на сезон 2016/2017. Серед пріоритетних міст відсутній Львів, де Шахтар проводив останні три сезони.

До списку міст, де міг би грати Шахтар потрапили Харків, Запоріжжя, Суми, Маріуполь та навіть Тернопіль.

Источник — Чемпион

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Комментарии
    Ding01
      Ding01, 30.12.2016 23:49
    +1
    Я считаю только мариуполь!))
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    Valetin Gjokaj
      Valetin Gjokaj, 31.12.2016 00:16
    +1
    Давайте в Тернопіль, ажіотаж на кожному матчі упл гарантований)
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