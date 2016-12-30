Для базирования во второй части сезона Шахтер рассматривает 6 городов

Пролистал... все о себе, и спорте, и только Даша с Вождем - о Динамо)))Прям, ярые фанаты Динамо))...

И что то не верится что у него 14 матчей только, с голами то все ясно))))) в Лиге уже 6 простоял...

Хахахахахах КЕМ??? Пиццу разве что разносить. Вспомните евро, вопросов не должно быть))))) давай...

Наполи так НаполиЛично Ярмоле давно пора уходитьЧем больше он сидит в Динамо в тепличных условиях...