Для базирования во второй части сезона Шахтер рассматривает 6 городов

В плані Шахтаря на сезон 2016/2017 на домашні матчі команди значиться шість міст України.
Про це ідеться в інсайдерській інформації Чемпіона щодо комерційних ідей Шахтаря на сезон 2016/2017. Серед пріоритетних міст відсутній Львів, де Шахтар проводив останні три сезони.
До списку міст, де міг би грати Шахтар потрапили Харків, Запоріжжя, Суми, Маріуполь та навіть Тернопіль.
Источник — Чемпион
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