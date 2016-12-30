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У экс-игрока «Черноморца» закончился контракт с «Уралом»

Пабло Фонтанелло стал свободным агентом

  • 30.12.2016 23:31
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fc-ural.ru
© fc-ural.ru

Срок действия контракта защитника Пабло Фонтанелло с нашим клубом истек. Футболист принял решение не продлевать соглашение с «Уралом». Таким образом, с настоящего момента аргентинский игрок, выступавший в нашей команде с 2014 года, является свободным агентом.

Пабло Фонтанелло:

С хорошими чувствами покидаю Екатеринбург. Здесь я провел очень запоминающееся время. В первый год мы боролись за выживание и в итоге остались в Премьер-Лиге. А следующий сезон получился лучшим в истории «Урала». Рад, что помог команде добиться этого результата. Поэтому только хорошие впечатления остались от клуба, болельщиков и города. У меня здесь остается много друзей. И я желаю команде сохранить место в Премьер-Лиге и продолжать радовать своих болельщиков!

Источник — ФК Урал Екатеринбург

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