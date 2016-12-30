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Андрей Ярмоленко может перейти в Наполи

Неаполитанский клуб рассматривается украинца, как возможную замену своим лидерам

  • 30.12.2016 23:28
  • 1147 просмотров
  • 8 комментария
Метки
nv.ua. Андрей Ярмоленко и Марек Гамшик
© nv.ua. Андрей Ярмоленко и Марек Гамшик

«Наполи» может приобрести у «Динамо» одного из лидеров команды Андрея Ярмоленко.

По информации итальянских СМИ, неаполитанский клуб покинут несколько ведущих игроков, среди которых Омар Эль-Каддури и Хосе Кальехон, а украинский форвард рассматривается как их возможная замена.

В сезоне 2016/2017 Ярмоленко сыграл 14 матчей за «Динамо», забыл 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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Комментарии
    ManUtd
      ManUtd, 30.12.2016 23:35
    +8
    А может и не перейти... (с)
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    Arius
    online
      Arius, 30.12.2016 23:39
    -1
    14 матчей в загнивающем чемпе, где играет только Шахтер и кое как Заря умудрился забить 4 банки и отдать 1 рез пас в ворота убогих противников! В любом случае уверен, что в другом чемпе он проявит себя лучше, с укр чемпа нужно валить!!!
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    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 30.12.2016 23:42
    +7
    Наверное самый продаваемый футболист по слухам. Даже Абреу позавидует!
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    Kypetzzz
      Kypetzzz, 31.12.2016 00:05
    +1
    " забыл 4 гола и отдал одну голевую передачу" - забыл 4 гола, вспомнил одну голевую передачу))))
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    pulse240
      pulse240, 31.12.2016 00:09
    +2
    С трудом верю. Слишком крутой клуб для сегодняшнего Ярмолы)
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    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 31.12.2016 00:17
    +1
    Наполи так Наполи
    Лично Ярмоле давно пора уходить
    Чем больше он сидит в Динамо в тепличных условиях - тем больше деградирует как игрок
    Пусть наконец его отпустят уже
    Болельщик ДК
    ---
    А если бы еще ИгоречекСурочек свалил в небытие....
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 31.12.2016 00:20
    +1
    Хахахахахах КЕМ??? Пиццу разве что разносить. Вспомните евро, вопросов не должно быть))))) давайте уже про милю и тотенхем-милан.....
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    Alena Ostapenko
    online
      Alena Ostapenko, 31.12.2016 00:22
    0
    И что то не верится что у него 14 матчей только, с голами то все ясно))))) в Лиге уже 6 простоял
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