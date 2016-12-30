Андрей Ярмоленко может перейти в Наполи

© nv.ua. Андрей Ярмоленко и Марек Гамшик

«Наполи» может приобрести у «Динамо» одного из лидеров команды Андрея Ярмоленко.

По информации итальянских СМИ, неаполитанский клуб покинут несколько ведущих игроков, среди которых Омар Эль-Каддури и Хосе Кальехон, а украинский форвард рассматривается как их возможная замена.

В сезоне 2016/2017 Ярмоленко сыграл 14 матчей за «Динамо», забыл 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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