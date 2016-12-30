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Третья волна молодых футбольных талантов Украины

12 украинских футболистов возрастом до 22 лет набрали баллы в традиционном опросе газеты «Команда»

  • 30.12.2016 22:49
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ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

Сразу 12 молодых украинских футболистов 1995—1999 годов рождения (то есть, те, кому еще нет 22 лет) набрали как минимум один балл в традиционном опросе газеты «Команда». Это самый авторитетный опрос, в котором лучшего футболиста чемпионата Украины называют сами игроки, а также тренер — по схеме 15+1 от каждого клуба элитного дивизиона.

Второй год кряду победу отпраздновал бразильский легионер Шахтера (в 2015-м — Алекс Тейшейра, сейчас — Марлос), но такого большого количества нашей молодежи в итоговом рейтинге не было очень давно — это лучший показатель за 10 лет.

Примечательно, к слову, что всего дважды за 22 опроса «Команды», в числе футболистов, получавших признание от своих коллег, было больше молодых игроков не старше 21 года, чем сейчас. И каждый такой случай разделяют ровно 10 лет: 14 человек — в 1996-м, 13 — в 2006-м и, наконец, 12 — в 2016-м. Получаются своего рода волны. Все прекрасно видно в приведенной ниже таблице.

Но прорывом можно считать только количество футболистов, которые попали в итоговый рейтинг. А вот с точки зрения показателей лучшего из молодых игроков (Виктор Коваленко из Шахтера набрал 27 баллов и занял 7-е место) ничего особо выдающегося не случилось.

Ориентир на все времена — победа 21-летнего Андрея Шевченко в 1997-м и его 520 баллов.

Напомним еще одиннадцать молодых футболистов, которые, помимо Коваленко, попали в итоговый рейтинг 2016 года: Эдуард Соболь (Металлист/Заря) — 14 баллов, Роман Яремчук (Динамо/Александрия) — 7, Денис Баланюк (Днепр) — 6, Юрий Вакулко (Днепр) — 5, Владислав Кочергин, Валерий Лучкевич (оба — Днепр) — по 4, Артем Довбык (Днепр), Марьян Мысык (Сталь), Виктор Цыганков (Динамо) — по 3, Андрей Лунин (Днепр), Сергей Петров (Волынь) — по 2.

Источник — goldtalant.com.ua

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