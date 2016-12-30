Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в международных турнирах

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром уходящего года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В зачет шли только голы в международных матчах за клуб и сборную страны.
Топ-10 лучших бомбардиров года выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 голов, «Реал» – 11 голов) – 24 гола
2. Лионель Месси (Аргентина 8, «Барселона» – 13) – 21
3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9 голов, «ПСЖ» – 7 голов) – 16
4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, «Аль-Кува Аль-Джавия» – 16) – 16
5. Роберт Левандовски (Польша – 8, «Бавария» – 7) – 15
6. Антуан Гризманн (Франция – 8, «Атлетико» – 6) – 14
7. Адриано де Соуза (Бразилия – 0, «Сеул» – 13) – 13
8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, «Палмейрас» – 4) – 12
9. Жонатан Болинги (ДР Конго – 6, «Мазембе» – 6) – 12
10. Ариц Адурис (Испания — 2, «Атлетик» – 10) – 12
Криштиану Роналду становится лучшим бомбардиром по версии IFFHS третий год подряд.
Источник — IFFHS
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