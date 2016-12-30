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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в международных турнирах

В тройке лучших — Лионель Месси и Эдинсон Кавани

  • 30.12.2016 22:24
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express.co.uk. Криштиану Роналду
© express.co.uk. Криштиану Роналду

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром уходящего года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В зачет шли только голы в международных матчах за клуб и сборную страны.

Топ-10 лучших бомбардиров года выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (Португалия – 13 голов, «Реал» – 11 голов) – 24 гола
2. Лионель Месси (Аргентина 8, «Барселона» – 13) – 21
3. Эдинсон Кавани (Уругвай – 9 голов, «ПСЖ» – 7 голов) – 16
4. Хаммади Ахмад (Ирак – 0, «Аль-Кува Аль-Джавия» – 16) – 16
5. Роберт Левандовски (Польша – 8, «Бавария» – 7) – 15
6. Антуан Гризманн (Франция – 8, «Атлетико» – 6) – 14
7. Адриано де Соуза (Бразилия – 0, «Сеул» – 13) – 13
8. Габриэл Жезус (Бразилия – 8, «Палмейрас» – 4) – 12
9. Жонатан Болинги (ДР Конго – 6, «Мазембе» – 6) – 12
10. Ариц Адурис (Испания — 2, «Атлетик» – 10) – 12

Криштиану Роналду становится лучшим бомбардиром по версии IFFHS  третий год подряд.

Источник — IFFHS

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