Президент Кальяри: «Разочарован царящей вокруг команды атмосферой»

© cagliaricalcio.com. Томмазо Джулини и Николо Барелла

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини рассказал о планах команды на следующий год.

«Я удовлетворен работой Растелли, у нашей команды в активе 23 очка, и я считаю, что это отличный результат. Очевидно, что в январе на трансферном рынке будут какие-то новости, но не ожидайте от нас каких-то больших приобретений.

Я намерен продать клуб? Вовсе нет, просто некоторые журналисты неверно всё интерпретировали. Лично я не могу объяснить, почему вокруг нашей команды царит атмосфера разочарования. Я хотел, чтобы у нас был проект, в котором люди бы отождествляли бы себя с командой, которая побеждает, но иногда у меня складывается ощущение, будто я стремлюсь к утопии.

Итоги 2016 года более чем положительные, об этом говорит статистика. В последнее время результатами команда не блещет, однако верно и то, что нас просто бросили в одиночестве. К примеру, против «Сассуоло» наша арена была почти пустой. И мне очень больно видеть подобное. А еще очень неприятно, когда люди бросают с трибун окурки, монеты или петарды. Болельщики должны поддерживать команду, несмотря ни на что. Несмотря на победу против «Сассуоло», я был очень опечален как количеством тифози на трибунах, так и их поведением. Мы разрабатываем проект новой аренды и при этом видим подобное отношение», - сказал Джулини.

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