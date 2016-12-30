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Георги Арабидзе отправится на сборы с первой командой Шахтера

Результативная игра грузина в дубле убедила Фонсеку взять полузащитника на зимний сбор

  • 30.12.2016 21:50
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facebook.com. Георги Арабидзе
© facebook.com. Георги Арабидзе

Представитель хавбека «Шахтера» Георги Арабидзе Михаил Метревели сообщил, что его подопечный отправится на сборы с основной командой дончан.

«Гиорги Арабидзе получит возможность вернуться в первую команду ФК Шахтер.

10 забитых мячей и 5 голевых передач за дубль «горняков» (U21) в первой части сезона, убедили Паулу Фонсеку взять 18-летнего грузинского полузащитника на зимний подготовительный сбор команды, который запланирован с 14 по 22 января», - написал Метревели на своей странице в Facebook.

Арабидзе является воспитанником тбилисского «Локомотива» (33 матча, 21 гол). В донецком «Шахтере» выступает с 2015 года, на счету грузина 2 матча.

Источник — Facebook.com

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