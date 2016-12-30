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Лионель Месси признан лучшим плеймейкером года

Аргентинский форвард побеждает в данной номинации второй год подряд

  • 30.12.2016 21:24
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thenational.ae. Лионель Месси
© thenational.ae. Лионель Месси

Нападающий «Берселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Аргентинский форвард с большим отрывом обошел ближайших преследователей в лице Андреаса Иньесты и Тони Крооса.

Топ-10 лучших плеймейкеров года выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 172 очка
2. Андрес Иньеста (Испания, «Барселона») – 66
3. Тони Кроос (Германия, «Реал») – 45
4. Месут Озил (Германия, «Арсенал») – 39
5. Рияд Марез (Алжир, «Лестер»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал») – 36
7. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 31
8. Поль Погба (Франция, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») – 26
9. Эден Азар (Бельгия, «Челси») – 14
10. Димитри Пайет (Франция, «Вест Хэм») – 8

Лионель Месси побеждает в данной номинации уже второй год подряд.

Источник — IFFHS

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