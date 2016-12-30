Лионель Месси признан лучшим плеймейкером года

Нападающий «Берселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Аргентинский форвард с большим отрывом обошел ближайших преследователей в лице Андреаса Иньесты и Тони Крооса.
Топ-10 лучших плеймейкеров года выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси (Аргентина, «Барселона») – 172 очка
2. Андрес Иньеста (Испания, «Барселона») – 66
3. Тони Кроос (Германия, «Реал») – 45
4. Месут Озил (Германия, «Арсенал») – 39
5. Рияд Марез (Алжир, «Лестер»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал») – 36
7. Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») – 31
8. Поль Погба (Франция, «Ювентус» / «Манчестер Юнайтед») – 26
9. Эден Азар (Бельгия, «Челси») – 14
10. Димитри Пайет (Франция, «Вест Хэм») – 8
Лионель Месси побеждает в данной номинации уже второй год подряд.
Источник — IFFHS
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