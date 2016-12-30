Лионель Месси признан лучшим плеймейкером года

Я довольно ясно написал, что этот актив Шоколадному и иже с ним не нужен, но то, что у Коломы инт...

Я думаю если этот тренерский штаб останется еще на годик, два Шахтёр станет на много сильнее, инт...

"ватан" на фронт пойдешь,или в тылу думаешь пересидеть?

Карякин родился в Крыму, а Крым это Россия. так что Карякин в вашей фашистской стране скотов, пре...

Карякін і граючи за Україну здобував не менше перемог, ніж зараз. Можна сказати катався як сир в ...

нагадаю лише, що Музичук нещодавно грала за Словенію

No Karjakin chuvstvujet sebje Russkim, ne Ukraincom.V Rossii jemu jeshcho luchcshe i prosto dyshi...

Магнус заслужено не посів перше місце, адже в обох турнірах він програв переможцям особисту зустр...