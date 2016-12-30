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Юрий Вирт назначен старшим тренером Вереса

Экс-голкипер сборной Украины будет работать в штабе Владимира Мазяра

  • 30.12.2016 20:56
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veres.club. Юрий Вирт
© veres.club. Юрий Вирт

Екс-голкіпер збірної України, донецьких «Шахтаря» та «Металурга» Юрій Вірт – працюватиме старшим тренером у штабі Володимира Мазяра.

«До Народного Клубу мене запросив Володимир Мазяр. З ним ми починали працювати ще у кам’янській «Сталі». Знаходили спільну мову, бо маємо схоже бачення футболу.

Ще влітку Володимир Іванович кликав мене до себе у Рівне. Мені подобається проект Народного Клубу. Перед футболістами і тренерським штабом стоять дуже амбітні завдання. А серйозні завдання – це завжди цікаво. Для мене – це новий виклик. Крім того, завжди хотів знову попрацювати разом з Володимиром Мазяром», – розповів Юрій Вірт.

Юрій Вірт народився 4 травня 1974 року у Львові. За час кар’єри футболіста пограв за стрийську «Скалу», ФК «Львів», бориспольський «Борисфен», донецькі «Металург» та «Шахтар». А також – провів два матчі за національну збірну України, в яких не пропустив у свої ворота жодного м’яча.

Крім того, Юрій Вірт працював з юнацькою і молодіжною командами донецького «Металурга» та тренером у кам’янській «Сталі».

Источник — ФК Верес

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