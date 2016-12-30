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Спортдир Руха: «Милевский выбрал клуб из России, это его право»

Владимир Лапицкий считает, что украинский нападающий еще не сказал своего последнего слова в футболе

  • 30.12.2016 20:49
  • 454 просмотров
  • 1 комментария
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dynamo.kiev.ua. Владимир Лапицкий
© dynamo.kiev.ua. Владимир Лапицкий

Спортивний директор «Руху» Володимир Лапіцький розповів про відмову Артема Мілевського грати за клуб із Винників.

- Ще влітку з Ваших вуст звучало прізвище Мілевський. Для «Руху» цей нападник досі актуальний?                
- Президент і я спілкувався з агентом Артема Мілевського, він тоді не міг знайти собі команду. Григорій Петрович реально хотів бачити його у футболці «Руху», але Артем обрав для себе продовження кар’єри в Росії, це його право. На мою думку, він ще не сказав у футболі свого останнього слова, Мілевський спроможний наробити багато галасу в українській Прем’єр-Лізі.

Источник — ФК Рух Винники

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Комментарии
    Mr.Teash
      Mr.Teash, 30.12.2016 20:56
    +2
    Когда нужно было играть в расцвете футбольной карьеры, он бухал, а теперь, когда на него забили все серьёзные клубы, он, мля, собрался «наробити багато галасу»!... Ну чи не адиёт?..)))
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