Спортдир Руха: «Милевский выбрал клуб из России, это его право»

© dynamo.kiev.ua. Владимир Лапицкий

Спортивний директор «Руху» Володимир Лапіцький розповів про відмову Артема Мілевського грати за клуб із Винників.

- Ще влітку з Ваших вуст звучало прізвище Мілевський. Для «Руху» цей нападник досі актуальний?

- Президент і я спілкувався з агентом Артема Мілевського, він тоді не міг знайти собі команду. Григорій Петрович реально хотів бачити його у футболці «Руху», але Артем обрав для себе продовження кар’єри в Росії, це його право. На мою думку, він ще не сказав у футболі свого останнього слова, Мілевський спроможний наробити багато галасу в українській Прем’єр-Лізі.

Источник — ФК Рух Винники

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.