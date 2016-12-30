Спортдир Руха: «Милевский выбрал клуб из России, это его право»

Спортивний директор «Руху» Володимир Лапіцький розповів про відмову Артема Мілевського грати за клуб із Винників.
- Ще влітку з Ваших вуст звучало прізвище Мілевський. Для «Руху» цей нападник досі актуальний?
- Президент і я спілкувався з агентом Артема Мілевського, він тоді не міг знайти собі команду. Григорій Петрович реально хотів бачити його у футболці «Руху», але Артем обрав для себе продовження кар’єри в Росії, це його право. На мою думку, він ще не сказав у футболі свого останнього слова, Мілевський спроможний наробити багато галасу в українській Прем’єр-Лізі.
Источник — ФК Рух Винники
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