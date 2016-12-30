Антонио ФЕРРЕЙРА: «На данный момент Шахтер еще ничего не выиграл»

© gazeta.ua. Антонио Феррейра

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Антонио Феррейра рассказал о результатах выступления донецкой команды в первой части сезона.

«У меня было три предложения. Вариант с «Шахтером» стал лучшим. Это возможность поработать в большом клубе. «Горняки» ежегодно играют в еврокубках. В прошлом сезоне команда дошла до полуфинала Лиги Европы. Также я знал, что «Шахтер» два последних года не выигрывал чемпионат Украины. Это очень важный момент. В такой ситуации легко мотивировать игроков побеждать.

Сейчас «Шахтер» лидирует в чемпионате Украины с отрывом в 13 очков от «Динамо». Только два матча мы сыграли вничью. В Лиге Европы мы выиграли все игры группового этапа. Супер! Однако, никогда не стоит останавливаться на достигнутом.

На данный момент «Шахтер» еще ничего не выиграл. Мы только проиграли - потеряли Суперкубок Украины и вылетели из Лиги чемпионов. Но прошлого не изменить.

Мы радуемся каждому выигрышу. Мы счастливы, что удалось обыграть киевлян и уйти на отпуск в хорошем настроении. Но эта победа не принесла нам титула. Это просто очередные три очка», - сказал Феррейра.

Источник — Газета по-украински

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