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Чезаре Пранделли уходит из Валенсии

Официально об отставке итальянского специалиста объявят на завтрашней пресс-конференции

  • 30.12.2016 20:22
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  • 1 комментария
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amuntvalencia.ru. Чезаре Пранделли
© amuntvalencia.ru. Чезаре Пранделли

Официальный сайт «Валенсии» подтвердил информацию испанских СМИ о том, что Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера испанского клуба.

Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды, на данный момент «Валенсия» занимает 17 место в Примере с 12 очками после 15 туров.

Напомним, Пранделли возглавил испанский клуб первого октября 2016 года.

Источник — ФК Валенсия

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Комментарии
    Brian10
      Brian10, 30.12.2016 20:39
    0
    Странное решение руководства Валенсии. Подписали контракт с Пранделли до 2018 года, дали поработать всего 3 месяца и уволили. За 3 месяца команда не строиться.
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