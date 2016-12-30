Чезаре Пранделли уходит из Валенсии

Официальный сайт «Валенсии» подтвердил информацию испанских СМИ о том, что Чезаре Пранделли подал в отставку с поста главного тренера испанского клуба.
Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды, на данный момент «Валенсия» занимает 17 место в Примере с 12 очками после 15 туров.
Напомним, Пранделли возглавил испанский клуб первого октября 2016 года.
Источник — ФК Валенсия
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