Челси намерен подписать Фернандо Льоренте

Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Челси».
Тренер лондонской команды Антонио Конте видит в опытном испанском форварде сменщика Диего Косты. Ранее Льоренте работал с итальянским специалистом в туринском «Ювентусе».
Контракт 31-летнего испанского нападающего с «Суонси» заканчивается летом 2018 года.
Источник — Goal.com
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