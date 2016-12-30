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Челси намерен подписать Фернандо Льоренте

Антонио Конте ищет сменщика для Диего Косты

  • 30.12.2016 20:07
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goal.com. Фернандо Льоренте
© goal.com. Фернандо Льоренте

Нападающий «Суонси» Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в «Челси».

Тренер лондонской команды Антонио Конте видит в опытном испанском форварде сменщика Диего Косты. Ранее Льоренте работал с итальянским специалистом в туринском «Ювентусе».

Контракт 31-летнего испанского нападающего с «Суонси» заканчивается летом 2018 года.

Источник — Goal.com

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