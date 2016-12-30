Матч за второе место на Энфилде, разминка для Челси и дерби Лондона

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Завершить год на мажорной ноте!

Заключительный поединок в этом году «Челси», как и предыдущую игру с «Борнмутом», также проведет в родных стенах. На этот раз соперник примерно такого же уровня, как и предыдущий - «Сток Сити». Уже традиционно «гончары» являются неудобным оппонентом для топ команд. В этом сезоне команда Марка Хьюза уже успела отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд».

Но одно дело добыть очки во встрече с нестабильными «манкунианцами», совершенно другое – у сильнейшей на сегодня команды Англии. Не думаю, что у подопечных Антонио Конте возникнут проблемы со «Стоком». Тем более в состав лондонцев возвращаются отбывшие дисквалификацию Диего Коста и Н’Голо Канте, которые вернут «синим» прежний баланс в игре.

Интересные факты:

- «Челси» не выиграл у «Стока» ни в одном из двух матчей минувшего сезона. Впервые с сезона 1974/75 «синие» не смогли победить «гончаров» дома и в гостях.

- «Сток Сити» не побеждает в последних 11 визитах на «Стэмфорд Бридж», выиграв там в последний раз в апреле 1974 года со счетом 1:0.

- «Аристократы» не проигрывали свой последний матч за календарный год с 2011 года, в то время как команда Марка Хьюза закончила последние два календарных года победами.

- «Гончары» набрали наименьшее количеств очков 21 после 18 матчей чемпионата впервые со времен их дебюта в Премьер-лиге в сезоне 2008-09.

«Челси» - «Сток Сити»

31 декабря, 17:00. Лондон, «Стэмфорд Бридж»

Арбитр: Роберт Мэдли

Котировки БК «Олимп»

П1 - 1.29 Х - 5.92 П2 - 11.5

Ориентировочные составы:

«Челси»: Куртуа – Аспиликуэта, Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Виллиан, Азар, Коста

«Сток Сити»: Грант – Джонсон, Мартинс Инди, Шоукросс – Диуф, Имбула, Уилан, Питерс – Аллен, Шакири – Уолтерс

Не сыграют: Терри (травма), Педро (дисквалификация) – Кэмерон, Батленд, Бардсли, Айрленд (все травмированы), Арнаутович (дисквалификация)

Противостояние Клоппа и Гвардиолы

Пришло время главного десерта в уходящем году. Поединка двух самых зрелищных и забивающих команд английской Премьер-лиги – «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» (на двоих они забили 84 мяча). Кроме того, грядущая встреча на «Энфилде» обретает очень важное турнирное значение, ведь обе команды ведут борьбу за чемпионство (разница между ними всего в одно очко), а отпускать «Челси» еще на пару очков вперед не желает ни команда Юргена Клоппа, ни Хосепа Гвардиолы. А потому будет настоящая битва, важность победы которой сложно переоценить, как для одних, так и для других.

«Ливерпуль» подходит к важнейшему поединку года в отличном настроении. Мерсисайдская команда после поражения от «Борнмута» и ничьей с «Вест Хэмом» выиграла в трех последующих матчах, забив 8 голов, а пропустив всего один. Как видим, проблем с результативностью у «красных» нет, несмотря на то, что один из ключевых атакующих игроков Филиппе Коутиньо по-прежнему вне игры.

Собственно говоря, бразилец уже тренируется, но пока еще не готов выходить на поле. Зато в отсутствии Коутиньо по-новому раскрылся Дивок Ориги, забивший в последних 7 поединках во всех турнирах (правда, в последних двух матчах бельгиец не отличался) 5 голов. Продолжает забивать, выходя на замены Даниэль Старридж. В хорошей форме находятся и другие игроки, в том числе Роберто Фирмино и Садио Мане.

Хосеп Гвардиола присутствовал на последнем матче «Ливерпуля» со «Стоком» и видел вживую как мерсисайдцы за счет агрессивной и быстрой игры в атаке просто разрывали оборонительные редуты соперника. Наверняка у испанского специалиста есть план, как остановить грозную атаку команды Юргена Клоппа. Удастся ли «горожанам» нейтрализовать главное оружие соперника, это уже другой вопрос. Но как бы ни было, сыграв надежно в обороне, у «Ман Сити» будет шанс на победу. В противном случае, даже за ничью сложно будет зацепиться.

Большим усилением в атакующем потенциале «Сити», безусловно, станет возвращение на поле Серхио Агуэро, отбывшего 4-матчевую дисквалификацию. После поражения от «Челси» команда Хосепа Гвардиолы хоть и забила 9 голов в 4-х поединках, но заслуга в этом номинальных форвардов была минимальной, так как призванный заменить Агуэро Келечи Ихеаначо своим шансом не воспользовался, забив всего один гол в трех матчах.

Интересные факты:

- «Ливерпуль» выиграл у «Ман Сити» в трех последних поединках АПЛ. В последний раз мерсисайдцы выигрывали у «горожан» в четырех и более матчей подряд с 1978 по 1981 год.

- «Манчестер Сити» в последний раз одержал победу на «Энфилде» в Премьер-лиге в мае 2003 года (2:1), когда Николя Анелька забил дважды в ворота своего бывшего клуба.

- Юрген Клопп проиграл Хосепу Гвардиоле в 4-х из 8 встреч в период их работы в Бундеслиге. Единственная победа Клоппа над Гвардиолой состоялась в апреле 2014 года, когда дортмундская команда крупно одолела мюнхенцев 3:0, правда, к тому времени «Бавария» уже обеспечил себе титул чемпиона Германии.

- Серхио Агуэро четырежды забивал «Ливерпулю», но ни один из его голов не был забит на «Энфилде».

«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

31 декабря, 19:30. Ливерпуль, «Энфилд»

Арбитр: Крэйг Поусон

Котировки БК «Олимп»

П1 - 2.37 Х - 3.62 П2 - 3

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Миньоле – Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер – Лаллана, Хендерсон, Вейналдум – Мане, Фирмино, Ориги

«Манчестер Сити»: Браво – Сабалета, Отаменди, Коларов, Клиши – Фернандиньо, Фернандо – Стерлинг, Сильва, Де Брюйне – Агуэро

Не сыграют: Коутиньо, Ингз, Матип (все травмированы) – Компани, Стоунз, Гюндоган (все травмированы)

Билеты можно купить здесь. Не поставит ли Эллардайс палки в колеса «Арсенала»? Сэм Эллардайс дебютировал в качестве главного тренера «Кристал Пэлас» с ничьей в выездном матче с «Уотфордом». Могли «орлы» и выиграть, но при счете 1:0 Кристиан Бентеке не реализовал пенальти. Второй поединок для 62-летнего наставника обещает быть куда более сложным. Противостояние с «Арсеналом» на «Эмирейтс» станет настоящим испытанием для Эллардайса и его подопечных. Но все мы знаем, что команды Большого Сэма всегда давали бой топ соперникам, поэтому не сомневаюсь в том, что «канонирам» будет очень непросто в грядущем лондонском дерби. К тому же нынешнее состояние «Арсенала» язык не повернется назвать оптимальным. Команда Арсена Венгера испытывает проблемы в игре, что и показали последние матчи лондонцев. Даже в победной встрече с «Вест Бромом» у «Арсенала» многое не получалось. Интересные факты: - «Арсенал» выиграл в 8 из последних 11 матчей против «Кристал Пэлас», еще в трех сыграв вничью. - Единственная победа «Пэлас» в гостевой встрече с «Арсеналом» состоялась в октябре 1994 года на «Хайбери» (2:1), когда Джон Салако оформил победный дубль. - Предстоящий матч будет 200-м в АПЛ, проведенным на «Эмирейтс». «Канониры» выиграли в 129 поединках, в 47-и сыграли вничью и еще в 23-х проиграли. - «Орлы» выиграли только один из последних 7 выездных матчей в первый день Нового года. В свою очередь «Арсенал» не проигрывал домашнюю игру лиги в первый день Нового года с 1985 года против «Тоттенхэма». «Арсенал» - «Кристал Пэлас»

1 января, 18:00. Лондон, «Эмирейтс»

Арбитр: Андре Марринер Котировки БК «Олимп» П1 - 1.34 Х - 5.65 П2 - 9.25 Ориентировочные составы: «Арсенал»: Чех – Бельерин, Паулиста, Косельни, Монреаль – Коклен, Джака – Ивоби, Езил, Санчес – Жиру «Кристал Пэлас»: Хеннесси – Келли, Данн, Фрайерс, Уорд – Кабайе, Фламини – Таунсенд, Панчеон, Заха – К. Бентеке Не сыграют: Дебюши, Касорла, Саного (все травмированы) – Манданда, Суаре, Томкинс, Сако, Уикхэм, Д. Бентеке (все травмированы), Дилэйни (дисквалификация) Все матчи 19-го тура:

Источник — Sport.ua

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