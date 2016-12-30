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ОФИЦИАЛЬНО: Ренат Мочуляк — игрок Платаниаса

18-летний украинский футболист начнет тренироваться с молодежной командой греческого клуба

  • 30.12.2016 19:40
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fcplatanias.gr. Ренат Мочуляк
© fcplatanias.gr. Ренат Мочуляк

Греческий «Платаниас» официально подтвердил подписание контракта с 18-летним воспитанником «Динамо» Ренатом Мочуляком. Трудовое соглашение между футболистом и клубом рассчитано на 2,5 года.

Сообщается, что Мочуляк начнет тренироваться в молодежной команде «Платаниаса», а сам трансфер – инвестиция в будущее.

Новый клуб Рената Мочуляка занимает десятое место в чемпионате Греции.

Источник — ФК Платаниас

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