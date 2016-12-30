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Зенит подписал Ибрагима Цаплагова

Питерский клуб пополнился третьим новичком в зимнее трансферное окно

  • 30.12.2016 18:29
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Метки
ФК Зенит
© ФК Зенит

Российский защитник стал третьим новичком сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно. Соглашение с футболистом рассчитано на 3,5 года.

Ибрагим Цаллагов родился 12 декабря 1990 года во Владикавказе. В 2009 году из молодежного состава «Алании» перешел в «Крылья Советов». В общей сложности Цаллагов провел за самарский клуб 195 игр, в которых отметился девятью забитыми мячами. С 2011 по 2013 год вызывался в молодежную сборную России.

Источник — ФК Зенит

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