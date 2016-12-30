ФК Тернополь завершил 10-дневный втягивающий сбор

ФК «Тернопіль» 29 грудня завершив 10-денний витягувальний навчально-тренувальний збір.
Як повідомив клубній прес-службі виконувач обов’язків головного тренер ФК «Тернопіль» Василь Матвійків, протягом цих днів футболісти займалися здебільшого загально-фізичною підготовкою, як на свіжому повітрі, так і в спортивному залі. Також на цьому зборі тренери переглянути близько 10-ти потенційних новачків команди.
Источник — ФК Тернополь
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А где здесь руль? - спросил Гагарин,
Деревня... - буркнул Королёв,
Ещё спроси - а где тут вожжи?
Ещё - поехали! - скажи. (с)
Деревня... - буркнул Королёв,
Ещё спроси - а где тут вожжи?
Ещё - поехали! - скажи. (с)
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