ФК Тернополь завершил 10-дневный втягивающий сбор

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ФК «Тернопіль» 29 грудня завершив 10-денний витягувальний навчально-тренувальний збір.



Як повідомив клубній прес-службі виконувач обов’язків головного тренер ФК «Тернопіль» Василь Матвійків, протягом цих днів футболісти займалися здебільшого загально-фізичною підготовкою, як на свіжому повітрі, так і в спортивному залі. Також на цьому зборі тренери переглянути близько 10-ти потенційних новачків команди.

Источник — ФК Тернополь

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