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ФК Тернополь завершил 10-дневный втягивающий сбор

«Горожане» отправились на каникулы

  • 30.12.2016 18:18
  • 336 просмотров
  • 2 комментария
Метки
fc.ternopil.ua
© fc.ternopil.ua

ФК «Тернопіль» 29 грудня завершив 10-денний витягувальний навчально-тренувальний збір.

Як повідомив клубній прес-службі виконувач обов’язків головного тренер ФК «Тернопіль» Василь Матвійків, протягом цих днів футболісти займалися здебільшого загально-фізичною підготовкою, як на свіжому повітрі, так і в спортивному залі. Також на цьому зборі тренери переглянути близько 10-ти потенційних новачків команди.

Источник — ФК Тернополь

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Комментарии
    Sorger
      Sorger, 30.12.2016 18:30
    0
    ВТЯГИВАЮЩИЙ. Нет такого слова "втягующий", это суржик.

    А где здесь руль? - спросил Гагарин,
    Деревня... - буркнул Королёв,
    Ещё спроси - а где тут вожжи?
    Ещё - поехали! - скажи. (с)
    Ссылка
    dudya
      dudya, 30.12.2016 18:33
    +1
    Sorger, 30.12.2016 18:30
    ВТЯГИВАЮЩИЙ. Нет такого слова "втягующий", это суржик.А где здесь руль? - спросил Гагарин,
    Деревня... - буркнул Королёв,
    Ещё спроси - а где тут вожжи?
    Ещё - поехали! - скажи. (с)
    Спасибо, поправили
    Ссылка
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