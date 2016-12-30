Юрген КЛОПП: «Нам не надо критиковать себя слишком много»

Главный тренер красных уверен, что есть много чего, что его команда может делать лучше, сообщает Liverpool Echo.

Юрген Клопп настаивает на невероятных возможностях улучшения, в то время как Ливерпуль готовится скрестить шпаги с Манчестер Сити в канун Нового Года. Красные добились уверенной победы со счетом 4-1 в матче против Сток Сити во вторник, но Клопп знает что против команды Пепа Гвардьолы потребуется сыграть безупречно.

«Это невероятно, насколько много всего мы можем улучшить», сказал он официальному сайту клуба.

«Но выиграть 4-1 против Стока, при том что они в неплохой форме – реально непросто».

«Мы поговорим обо всем, но нам не надо критиковать себя слишком много»

«Я говорил об этом после игры с Эвертоном – если бы мы выигрывали только лишь играя гениально, то было бы немного таких игр».

«Так что это было абсолютно прекрасно, то как мы действовали, играя круче минуту за минутой, особенно во втором тайме. Это было очень зрелое выступление, поэтому оно было настолько хорошо»

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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