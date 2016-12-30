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Стадион Зенит-Арена передали в собственность города

Многострадальной ареной будет опекаться город

  • 30.12.2016 17:39
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Стадион «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге официально передан в собственность городских властей.

— В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30 декабря 2016 года зарегистрировано право Санкт-Петербурга на объект недвижимости «Футбольный стадион в западной части Крестовского острова Санкт-Петербурга: 1-й этап — футбольный стадион» с нежилым назначением, площадью 283 958,6 кв. метров, — сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Напомним, что «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примет матчи Кубка конфедераций следующим летом и поединки ЧМ-2018.

В начале декабря «Зенит» и власти Петербурга подписали меморандум о передаче стадиона к клубу.

Источник — Sportbox

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