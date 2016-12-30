Урал подписал экс-защитника Карпат

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«Урал» продолжает работу на трансферном рынке. Сегодня состав команды пополнил еще один футболист. Контракт с клубом заключил 28-летний центральный защитник из Словении Грегор Балажиц. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Грегор Балажиц

Амплуа: защитник

Дата рождения: 12 февраля 1988 (28 лет)

Место рождения: Мурска-Собота (Словения)

Гражданство: Словения

Рост: 190 см

Вес: 83 кг

На заре своей карьеры высокорослый словенский защитник, родившийся в городке Мурска-Собота, играл в молодежной команде португальской «Бенфики», а также в словенском клубе «Мура». После Балажиц выступал в Испании, сначала за молодежный состав «Эспаньола», а затем за клуб «Агилас», играющий в Сегунде Б. В январе 2008 года Балажиц вернулся в Словению, где пополнил состав «Горицы». В этом клубе он стал игроком основы, и за три года провел в ее составе 72 матча чемпионата страны, в которых отметился двумя забитыми мячами. Вместе с «Горицей» Балажиц трижды завоевывал медали национального первенства – серебро (2009 г.), и бронзу (2008, 2010 гг.). 28 июня 2008 года дебютировал в еврокубках в матче Кубка Интертото против «Хибернианса». А через год впервые принял участие в поединке Лиги Европы, проведя 2 матча против финского «Лахти». С 2011 по 2014 годы Грегор Балажиц защищал цвета украинского клуба «Карпаты» (Львов). В чемпионате Украины на его счету 79 матчей (7 голов). В январе 2015 года, по истечению контракта с «Карпатами», Грегор перешел в белградский «Партизан», где и выступал до перехода в «Урал». Добавим, что с 2004 по 2009 годы Балажиц выступал за сборные своей страны – юношеские и молодежную. А в 2013 году Грегор дебютировал за главную национальную сборную Словении.

Источник — ФК Урал Екатеринбург

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