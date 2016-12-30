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Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Прочитал об этом в Интернете»

Защитник «Зари» пока не получал предложений от турецкого клуба

  • 30.12.2016 17:18
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  • 3 комментария
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Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Прочитал об этом в Интернете»

Защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь прокомментировал для MatchDay слухи вокруг интереса «Бешикташа», рассказал об отпуске и подвел для себя итоги 2016 года.

— Эдуард, сегодня турецкие, а потом и и украинские СМИ тиражируют новость о вашем скоро переезде в Турцию. Чемоданы уже собраны?
— Пока могут только сказать, как и все, прочитал о возможном интересе «Бешикташа» ко мне в интернете. Лично ко мне никаких таких предложений не поступало. Сейчас отпуск, потом подготовка ко второй части сезона. Так что все мысли сосредоточены только на этом.

— «Бешикташ» может заинтересовать вас для того, чтобы покинуть Украину?
— Почему нет? Приятно, что есть интерес. В Европе тоже хотелось бы, конечно, попробовать свои силы. В Турции приятная атмосфера на футбольных матчах, стадионы часто заполнены. Мы там играли и мне понравились эти матчи. Но сейчас до лета у меня арендное соглашение с «Зарей» и я игрок команды Юрия Вернидуба.

— «Шахтер» не приглашает вас на зимние сборы с «горняками»?
— Таких разговоров не было. Значит, скорее всего, начну подготовку к сезону в составе «Зари».

— 2016-й год был пока что самым продуктивным в вашей карьере?
— Думаю, что да. «Заря» находится в верхней части турнирной таблицы, команда играла в еврокубках. Мне удалось обратить на себя внимание главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко. Хочется в новом году продолжить так же прогрессировать.

— Как проводите отпуск, где встречаете Новый год?
— На Новый год буду с родными в Запорожье. А в отпуске был в Доминикане, отдыхали с Алексеем Шевченко. Но без футбольных компаний там тоже не обошлось. Пересекались с Виктором Коваленко, Артемом Бесединым, другими ребятами.

Источник — MatchDay

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Комментарии
    rokkino
    rokkino, 30.12.2016 17:32
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    Эдик,какая Турция?Тот футбол,который ты показываеш в этом году,тебя 100 проц.приведет в основу Шахтёра
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    yaarik
    online
      yaarik, 30.12.2016 17:47
    -2
    Что правда так хорошо играет? Я то видел его лишь пару раз в играх против Динамо, так там Ярмола на своем фланге "возил" его как хотел, и голы, как мне помнится, тоже забивались из под Соболя. Слабеньким мне Эдик показался, очень слабеньким.
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    v-oskar-v
      v-oskar-v, 30.12.2016 18:07
    0
    Яка основа Шахти? Ви не бачите на кого робить ставку Фонсека запрошуючи по 3-му колу іноземців Морено і Патріків ігноруючи УкраїнськихГравців в оренді.....При здоровому Ісмаілі (колишнього гравція Браги) тільки на лавку.
    І не забувайте що ще є Азеведо.
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