Эдуард СОБОЛЬ: «Бешикташ? Прочитал об этом в Интернете»

Защитник луганской «Зари» Эдуард Соболь прокомментировал для MatchDay слухи вокруг интереса «Бешикташа», рассказал об отпуске и подвел для себя итоги 2016 года.

— Эдуард, сегодня турецкие, а потом и и украинские СМИ тиражируют новость о вашем скоро переезде в Турцию. Чемоданы уже собраны?

— Пока могут только сказать, как и все, прочитал о возможном интересе «Бешикташа» ко мне в интернете. Лично ко мне никаких таких предложений не поступало. Сейчас отпуск, потом подготовка ко второй части сезона. Так что все мысли сосредоточены только на этом.

— «Бешикташ» может заинтересовать вас для того, чтобы покинуть Украину?

— Почему нет? Приятно, что есть интерес. В Европе тоже хотелось бы, конечно, попробовать свои силы. В Турции приятная атмосфера на футбольных матчах, стадионы часто заполнены. Мы там играли и мне понравились эти матчи. Но сейчас до лета у меня арендное соглашение с «Зарей» и я игрок команды Юрия Вернидуба.

— «Шахтер» не приглашает вас на зимние сборы с «горняками»?

— Таких разговоров не было. Значит, скорее всего, начну подготовку к сезону в составе «Зари».

— 2016-й год был пока что самым продуктивным в вашей карьере?

— Думаю, что да. «Заря» находится в верхней части турнирной таблицы, команда играла в еврокубках. Мне удалось обратить на себя внимание главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко. Хочется в новом году продолжить так же прогрессировать.

— Как проводите отпуск, где встречаете Новый год?

— На Новый год буду с родными в Запорожье. А в отпуске был в Доминикане, отдыхали с Алексеем Шевченко. Но без футбольных компаний там тоже не обошлось. Пересекались с Виктором Коваленко, Артемом Бесединым, другими ребятами.

Источник — MatchDay

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