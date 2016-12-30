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В Уфе опровергли назначение Тимощука помощником Семака

Экс-капитана сборной в Уфе не ждут

  • 30.12.2016 17:08
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что о назначении Анатолия Тимощука помощником Сергея Семака в клубе речи не идет.

— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?
— Я пока эту фамилию не слышал, — сказал Газизов в интервью нашему корреспонденту Ивану Карпову. — Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.

— Это Тимощук?
— Нет, не он.

Источник — Матч ТВ

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