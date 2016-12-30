В Уфе опровергли назначение Тимощука помощником Семака

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что о назначении Анатолия Тимощука помощником Сергея Семака в клубе речи не идет.



— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?

— Я пока эту фамилию не слышал, — сказал Газизов в интервью нашему корреспонденту Ивану Карпову. — Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.



— Это Тимощук?

— Нет, не он.

Источник — Матч ТВ

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