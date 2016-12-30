В Уфе опровергли назначение Тимощука помощником Семака

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отметил, что о назначении Анатолия Тимощука помощником Сергея Семака в клубе речи не идет.
— Будет ли назначен помощником Семака Анатолий Тимощук?
— Я пока эту фамилию не слышал, — сказал Газизов в интервью нашему корреспонденту Ивану Карпову. — Знаю, что придет еще один помощник, мы его озвучим, видимо, числа девятого, когда соберемся и подпишем договора. Я знаю, кто это, но пока озвучивать фамилию.
— Это Тимощук?
— Нет, не он.
Источник — Матч ТВ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.