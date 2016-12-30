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Без матчей в январе только Украина и Косово

Все соперники сборной Украины в отборе на ЧМ-2018, кроме Косово, запланировали контрольные матчи

  • 30.12.2016 15:53
  • 727 просмотров
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Метки
ffu.org.ua
© ffu.org.ua

Официальный сайт ФИФА опубликовал список ближайших контрольных матчей национальных команд. С 4-го по15-е января товарищеские матчи проведут все соперники сборной Украины в группе I, кроме Косово.

Вот список матчей:

4 января - Турция - Молдова (Ялова, Турция)
9 января - Марокко - Финляндия (Аль Айн, ОАЭ)
10 января - Китай - Исландия (Наньнин, Китай) - турнир 4-х команд
11 января - Чили - Хорватия (Наньнин, Китай) - турнир 4-х команд
13 января - Словения - Финляндия (Абу Даби, ОАЭ)
14-15 января - Хорватия (Наньнин, Китай) - игра турнира Китай-Исландия
14-15 января - Исландия (Наньнин, Китай) - игра турнира Чили-Хорватия 
8 февраля - Мексика - Исландия (Уитни - Лас Вегас, США)

Очевидно, что с 8-го по 16-е января вполне могла бы провести мини-сбор и сборная Украины, если бы клубы пошли навстречу Андрею Шевченко.

Следующий матч в отборочном турнире на ЧМ-2018 сборная Украины проведет 24-го марта с лидером группы – сборной Хорватии.

 

Источник — Sport.ua

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