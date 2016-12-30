Уходящий 2016-й год был богат яркими цитатами людей из мира спорта. Известные спортсмены в своих высказываниях касались не только спортивных событий, но и политики, экономики, а также различных конфликтов.
Представляем подборку самых ярких высказываний 2016-го года. Кстати, 2017-й год будет годом Огненного Петуха. :)
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Александр ПРИЗЕТКО, экс-тренер харьковского «Металлиста»
О невыдаче «Металлисту» аттестата ФФУ на сезон 2016/2017
– А какая реакция может быть? Плакать хочется, грубо говоря. Ясно, все понимали, что к этому идет, эта новость не имела эффект взорвавшейся бомбы. Все понимали, но все равно ведь надежда умирает последней.
Андрей ЯРМОЛЕНКО, вингер киевского «Динамо»
О конфликте с игроком «Шахтера» Тарасом Степаненко
– Согласен с тем, что поступил неправильно. Нужно уметь не поддаваться на провокации, и играть в футбол. А коль уже «повелся», то необходимо это признать и отвечать за свой поступок.
О провальном выступлении сборной Украины на Евро-2106
– Мне стыдно, теперь не знаю, как возвращаться домой.
Об эксперте ТК «Футбол 1/2» Сергее Морозове, который анализировал матч за Суперкубок Украины.
– Уберите этого петуха.
О сорвавшемся переходе в английский «Эвертон»
– Президент клуба (Игорь Суркис – прим. Sport.ua) пообещал мне, что если будет предложение, то меня отпустят. Но так не произошло. Конечно, есть какая-то обида…
О плохом состоянии газона в декабрьском матче с «Ворсклой» (2:2)
– Спасибо тем людям, которые составляют календарь, очень удобно играть на таком поле.
Роман ЗОЗУЛЯ, экс-нападающий «Днепра»
О нападении на арбитра в матча Кубка Украина против «Зари»
– Прошу прощения у всех украинских болельщиков… Понимаю, что никакие эмоции не могут оправдать мои действия после финального свистка… Такого Романа Зозулю больше никто никогда не увидит.
Михаил ФОМЕНКО, экс-наставник сборной Украины
О провале сборной Украины на Евро-2016
– Почему люди были не готовы психологически к матчам Евро и почему не было коллектива – это целиком моя вина. Не смог достучаться до их сознания.
Дарио СРНА, капитан донецкого «Шахтера»
О киевском «Динамо»
– «Динамо»-«Динамо», о-о-о!
О чемпионстве «Динамо» в сезоне 2015/2016
– Считаю, что чемпионство «Динамо» ненастоящее, но это не значит, что они незаслуженно выиграли чемпионат, просто они использовали сегодняшнюю ситуацию «Шахтера» и победили.
Криштиану РОНАЛДУ, капитан сборной Португалии
О победе команды на Евро-2016
– Я так долго об этом думал, с самого 2004-го года. Португальский народ заслужил это, наши игроки заслужили это… Это один из счастливейших моментов в моей карьере.
Артем ФРАНКОВ, член исполкома ФФУ и главный редактор журнала «Футбол»
О поражении сборной Украины от Северной Ирландии на Евро-2016 (0:2)
– Унизительно, мерзко, беспрецедентно. Объяснить происшедшее – нереально.
О попадании португальского бомбардира Криштиану Роналду в символическую сборную Евро-2016
– С какого бодуна в символическую сборную Евро по версии УЕФА попал Роналдо, кто-нибудь может объяснить? С ума, что ли, посъезжали окончательно?!
О поражении «Динамо» от «Зари» в УПЛ
– Что касается «Динамо» – слов нет. В самом деле, нет.
Элина СВИТОЛИНА, украинская теннисистка
О войне на востоке Украины
– Со временем все более или менее притихло, но очень обидно, что все равно еще в Донецке происходят какие-то военные действия. В принципе 97% людей в Украине не понимают, почему это происходит, нам никто об этом не рассказывает. Источники в медиа с одной стороны говорят одно, с другой стороны – другое, никто не знает, что именно там.
Виктор ЛЕОНЕНКО, эксперт телеканалов «Футбол 1/2»
О своей роли в становлении форвардов Андрея Шевченко и Сергея Реброва
– И Шевченко, и Ребров учились у меня!
Мирча ЛУЧЕСКУ, экс-тренер «Шахтера»
О поединке против «Динамо» в апреле
– Но для нас важна игра с «Динамо» – если они не обыграют нас, значит, не заслуживают чемпионства.
Об Украине и России
– Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история.
Тарас СТЕПАНЕНКО, полузащитник «Шахтера» и сборной Украины
О полузащитнике «Динамо» Андрее Ярмоленко, умышленно ударившего ногой Степаненко
– Я же не заставлял человека бежать и бить меня по колену. Слава Богу, что нога была не опорная. А если бы он мне колено сломал? Если не ошибаюсь, это был Андрей Ярмоленко. Так я скажу тогда на всю страну, что моя дружба с Андреем Ярмоленко закончилась. Я простил эпизод с футболкой, не хотел конфликта. Хорошо, может быть, на эмоциях так случилось. Но в этом эпизоде было умышленно. И человек мог сломать мне колено. Встретимся в сборной. Дай Бог, все будут здоровы. Но моя дружба с ним закончилась.
Сергей РЕБРОВ, главный тренер киевского «Динамо»
О просьбе прокомментировать конфликт между Ярмоленко и Степаненко
– Я не буду вам ничего объяснять.
Об атмосфере на домашнем стадионе «Бешикташа»
– Я почувствовал местную атмосферу, когда играл за «Фенербахче», когда вышел здесь на разминку, а в меня начали бросать камни. Здесь это нормально.
– Лидера непросто взять и воспитать… Важно, чтобы лидер был. И в трудные минуты, когда команде действительно трудно, важно, чтобы он помог. Лидерами не рождаются, ими становятся.
Сергей МОРОЗОВ, эксперт телеканалов «Футбол 1/2»
Об игроке «Динамо» Андрее Ярмоленко, который ногой умышленно ударил футболиста «Шахтера» Тараса Степаненко во время поединка УПЛ
– Футбольное быдло. Я о Ярмоленко.
Диего СИМЕОНЕ, главный тренер мадридского «Атлетико»
О втором поражении от «Реала» в финале Лиги чемпионов (1:1, 3:5 по пенальти)
– Никто не помнит проигравших, а два поражения в финалах – это провал.
Евгений КОНОПЛЯНКА, полузащитник «Шальке» и сборной Украины
О критике, которая подверглась сборная Украины после провала на Евро-2016
– Мы вышли из группы на Евро, все были довольны, а теперь всех собак на нас спустили, когда мы не вышли из группы. Ну молодцы, пусть дальше нас критикуют.
О причинах ухода из «Севильи»
– Я с тренером разговаривал, он говорит, нужно еще немного времени на адаптацию. Извините, я уже год сидел, терпения уже нет, и хочется играть. Я сюда приехал не деньги зарабатывать.
О своем мяче в ворота «Краснодара»
– Я вижу, что ему (одному из журналистов – прим. Sport.ua) гол понравился больше, чем мне.
О победе над сборной Финляндии в матче отбора на ЧМ-2018 (1:0)
– Рад, что Артем Кравец забил, и поздравляю его! Я рад, что отдал ему пас, и я готов не забивать до конца карьеры, если буду в каждом матче отдавать такие передачи. Лучше отдавать и не забивать, но чтобы команда выигрывала.
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, экс-тренер «Севильи»
О тяжелой адаптации украинского хавбека Евгения Коноплянки в испанском клубе
– Коноплянка плакал, пытаясь понять наши требования.
Жозе МОУРИНЬО, главный тренер «Манчестер Юнайтед»
О реалиях современного трансферного рынка и покупке МЮ Поля Погба за рекордную сумму в €105 миллионов
– Футбол сошел с ума, и рынок сошел с ума
Юрий ЧЕБАН, чемпион Олимпиады-2016 в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров
О рисунках на своей лодке
– Я специально заказал лодку, на которой была изображена ракета, которая удачно «взорвалась» в Москве.
Жан БЕЛЕНЮК, серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе
– Все говорят о патриотизме. Это наш Президент, премьер-министр должны показывать свой патриотизм. А я волен распоряжаться своей судьбой, как считаю нужным. Никто меня в этом не переубедит. Я буду смотреть и отталкиваться от того, как мне будет лучше.
Об Украине
– Украина из одной зависимости попадает сразу в другую. К сожалению, мы не можем быть самостоятельными, как бы нам ни хотелось. Если не восток, значит, запад будет диктовать нам свои условия.
– Я сам по себе являюсь пацифистом. Я против войны в любом ее виде. Для меня самая большая ценность – это человеческая жизнь. И то, что семьи остаются без сыновей, – это меня очень сильно расстраивает. Я считаю, что дети наших депутатов, премьер-министра и всех остальных – вот они в первую очередь должны защищать страну. Им есть, что защищать. У них все в шоколаде... Пусть выходят и показывают на своем примере, как это делается. А не бедных парней, которые и так еле концы с концами сводят, кидают в эти котлы и все остальное. Поэтому я против всего этого дела, я за мир.
Ирина МОРОЗЮК, супруга футболиста «Динамо» Николая МОРОЗЮКА
В обращении к фанатам «Динамо», которые жестко раскритиковали игру Николая после поражения от «Ворсклы» (0:2)
– Вы открывайте ваши рты на уровне ширинки!
ФЕРНАНДО, экс-полузащитник «Шахтера»
Об украинском периоде своей карьеры
– Находясь в Украине, даже плакал от страха.
Владимир КЛИЧКО, боксер
О поражении от Тайсона Фьюри
– Мне стыдно за то, что я допустил ошибку и проиграл бой Тайсону Фьюри.
О готовности к предстоящим поединкам
– Я здоров и готов драться с Джошуа или с кем-то другим, надеюсь, за много титулов уже скоро!
Тайсон ФЬЮРИ, боксер
О том, что он бы сделал с соперниками по дивизиону
– Мне не нужны их пояса, но я позволю им встретиться со мной. Я наклоню их и разделю их на две части своим длинным членом. Кого бы я выбрал первым? Я бы изнасиловал сначала Уайлдера, а уже потом Джошуа. Уайлдер станет моей сучкой.
Попавшись на употреблении кокаина, спортсмен сделал вид, что завязывает с боксом
– Бокс – это самое печальное из того, в чем я когда-либо принимал участие. Все в куче дерьма. Я же величайший, и я уже ушел из бокса, так что идите сосите х... Счастливые деньки!
Виталий КВАРЦЯНЫЙ, главный тренер «Волыни»
О разгромном поражении от «Зари» в 1/4 финала Кубка Украины (0:5)
– Вышел – играй. Не хочешь – бросай это дело и иди в АТО, что-нибудь строй. Так играть бесчеловечно, как сегодня, нельзя. У меня все!
После поражения от «Ворсклы» (1:2)
– Я вам что, дурачок какой-то?!
Об игре футболиста луцкого клуба Виктора Хомченко
– Не строим иллюзий. Ему лучше саперной лопаткой работать, автомат почисть, картошку. Надеть боевой бронежилет и идти защищать Родину, там с него больше толку будет. Там его б научили, а то он уже игнорирует серьезные вещи. Мы уже ничего от него не ждем. Ничего он не принесет, ни людям добра, ни себе славы.
О главном арбитре матча «Черноморец» – «Волынь» Катерине Монзуль
– Меня тоже иногда на женщин тянет. Я искал инспектора перед началом второго тайма. Послал тренеров: «Найдите господина Мельничука, он опытный специалист, пусть объяснит мадам, что не надо портить игру». Тем более, что в системе женского футбола она считается одной из лучших судей. Зачем ей это нужно? На вагон колгот она еще заработает.
Владислав ВАЩУК, экс-защитник киевского «Динамо»
О своем уходе из «Динамо» в 2003-м году
– Друзьям в Киеве рассказать сразу не смог – от обиды и отчаяния сводило скулы. Я отдавал клубу, все что мог. А когда травмировался – выкинули, как собаку с перебитой лапой.
Ричард МАКЛАРЕН, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA)
О роли допинга в российском спорте
– Более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами.
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Конечно, это далеко не все яркие высказывания, список можно продолжать бесконечно долго. Вспоминайте яркие фразы и делитесь ими в комментариях. С наступающим новым годом!
В материале использованы фото официальных сайтов клубов, ФФУ, Sky Sports.
Автор — Михаил Шаповалов, Sport.ua
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А вообще какая барса, пойдет от Хорватии на Евровидение
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