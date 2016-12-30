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В Сербии наказали четыре футбольных клуба за договорные игры

С команд сняли очки и наказали штрафом

  • 30.12.2016 14:33
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Четыре сербских футбольных клуба из Первой лиги лишены очков и оштрафованы за участие в договорных матчах, сообщил Футбольный союз Сербии.
 
Санкциям подверглись участники противостояний БСК «Борча» — ЧСК «Пивара» и «Бежания» — «Мачва». Все они наказаны лишением трех очков и 200 тысячами динаров (около 1630 евро) штрафа.
 
«Проводятся разбирательства в отношении «Оджака» и «Будучности» (Добановци), а также и некоторых матчей Суперлиги, по которым пришли уведомления из УЕФА», — говорится в сообщении ФСС.
 
Конкретные действия в борьбе с договорными матчами ранее публично обещал президент ФСС Славиша Кокеза, возглавивший организацию в мае 2016 года.

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