ОФИЦИАЛЬНО: Одил Ахмедов перешел в Шанхай

© ФК Анжи. Одил Ахмедов

Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова.

Одил Ахмедов пополнил состав «горожан» в июне 2014-го года, перейдя из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.

Болельщики команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб черно-зеленых. Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае.

ФК «Краснодар» также благодарит компанию Prosportmanagment за содействие в данном переходе.

Источник — ФК Краснодар

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