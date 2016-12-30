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ОФИЦИАЛЬНО: Одил Ахмедов перешел в Шанхай

Узбекский полузащитник продолжит карьеру в китайском клубе

  • 30.12.2016 14:17
  • 557 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Анжи. Одил Ахмедов
© ФК Анжи. Одил Ахмедов
Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова.
 
Одил Ахмедов пополнил состав «горожан» в июне 2014-го года, перейдя из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.
 
Болельщики команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб черно-зеленых. Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае.
 
ФК «Краснодар» также благодарит компанию Prosportmanagment за содействие в данном переходе.

Источник — ФК Краснодар

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Комментарии
    prosyanuk
    online
      prosyanuk, 30.12.2016 14:22
    0
    кто этот бурят? для чего о нем новости?
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    Jeck
      Jeck, 30.12.2016 14:34
    0
    Дуже важлива новина, давно мріяв прочитати про цього футболіста
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