ОФИЦИАЛЬНО: Одил Ахмедов перешел в Шанхай

Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды 29-летнего полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова.
Одил Ахмедов пополнил состав «горожан» в июне 2014-го года, перейдя из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил 7 мячей и сделал 13 результативных передач.
Болельщики команды полюбили Ахмедова за его стопроцентную самоотдачу в каждом поединке и умную, рациональную игру на любой позиции в средней линии, куда бы ни определил его тренерский штаб черно-зеленых. Коллектив ФК «Краснодар» благодарит Одила за два с половиной года качественной работы и желает ему успешного продолжения карьеры в Китае.
ФК «Краснодар» также благодарит компанию Prosportmanagment за содействие в данном переходе.
Источник — ФК Краснодар
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.