Дмитрий НАГИЕВ: «Давайте дадим Луческу еще немного времени»

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ДЛЯ МЕНЯ «СПАРТАК» – НЕ КРАСНАЯ ТРЯПКА ДЛЯ БЫКА

– Вы давний поклонник «Зенита». Когда в последний раз находили время в своем бешеном графике, чтобы выбраться на стадион?

– Да дело даже не в графике, а в какой-то боязни оказаться в большом скоплении народа. Это уже какие-то мои личные тараканы. Вот и все.

– Вас отпугивает мат на трибунах, агрессия?

– Агрессия мне претит сама по себе в любом ее проявлении. А на спортивные состязания не хожу и за границей. Мне просто неуютно, когда рядом находится много народа. Я, кстати, не думаю, что наши фанаты сильно отличаются от английской, немецкой или испанской публики. Может быть, те одеты несколько приличнее, хотя тоже не факт.

– Но за матчами «Зенита» удается следить?

– Конечно. У меня хорошие отношения с форвардами команды и другими игроками. Со многими теплые человеческие отношения, кого-то уважаю как спортсмена. В принципе болею за наш футбол, ратую за то, чтобы мы выходили на серьезный международный уровень и перестали списывать свои проигрыши чисто на политическую составляющую. Нет, мяч круглый, поле зеленое, погода хорошая. Есть условия – давайте добиваться результата.

– С кем непосредственно общаетесь из игроков «Зенита»? Наверное, с Кержаковым?

– Давайте без фамилий. Я и с ветеранами поддерживаю связь, и с новичками.

– Тогда как вам сине-бело-голубые при Мирче Луческу? Нравится крен на атакующий футбол?

– Пока сложно делать выводы. Это не то время, когда режиссер может назвать проект своим. Давайте дадим Луческу еще немного времени.

– «Спартак» для вас – словно красная тряпка для быка?

– Для меня совершенно неприемлемо слово «ненависть». Футбол – сфера развлечений, и как только мы ее переводим в область вражды, заканчивается смысл спорта. Для меня «Спартак» может быть красной тряпкой азарта. Не более.

– В Санкт-Петербурге наконец-то завершена стройка века – возведена арена на Крестовском. Что испытываете?

– Что тут сказать… Этот стадион в какой-то степени отражает то, что происходит в стране. Отсутствие логики, баснословные траты... На сегодня я с улыбкой и неким недоумением смотрю на это сооружение.

РОССИЯ НЕФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА? НЕ СОГЛАСЕН

– Вы выразили надежду на то, что наши клубы и сборная начнут добиваться успехов на международном уровне. Но разве есть к тому серьезные предпосылки? И вообще Россия футбольная страна?

– В XXI веке везде созданы одинаковые условия для тренировок – как в северных странах, так и в южных. Так что не могу согласиться с тем, что мы нефутбольная страна. А какая тогда? Она нефутбольная, неавтомобильная…

– Капитан сборной России Василий Березуцкий, например, выразил мнение, что неспортивная…

– Наверное, он это сказал, глядя в зеркало… Я имею честь знать великих спортсменов. Они доказывали, что, даже занимаясь в обычной, дешевой качалке, можно стать олимпийским чемпионом. Конькобежцы тренировались на льду, который не соответствовал мировым стандартам, бобслеисты, которые покупали бобы чуть ли не в магазине за углом, становились призерами мировых турниров. Все зависит от огромного желания побеждать.

– Просматривая матч Россия – Уэльс, вам не хотелось за кричать: «Мы г…о»?

– Видимо, главный тренер сборной знает ситуацию изнутри, стоит ближе к команде, чувствует все лучше. Мы лишь можем поверить ему на слово и развести руками…

СПОРТ БЕЗ ДОПИНГА? ЭТО НЕВОЗМОЖНО. НИГДЕ

– Прежде всего 2016 год в России ассоциируется с допинговыми скандалами. Ваше отношение к происходящему?

– Думаю, что сегодня профессиональный спорт без допинга, к сожалению, невозможен… Зрители ждут гладиаторских рекордов, атлеты должны их ставить. Что касается политической подоплеки, меня все эти разговоры немного удивляют. И вообще надоело уже, что мы все промахи и ошибки списываем на какой-то заговор. Мол, против нас все ополчились. Здесь на первый план почему-то выходят амбиции.

– То есть в какой-то заговор против России вы не склонны верить?

– Мы такие же люди, как и все. И свои ошибки нужно смело признавать. Это не значит, что россияне не должны защищаться и, возможно, проявлять какую-то хитрость против своих, пусть и спортивных соперников. Но все списывать на политику не стоит! Каждый цивилизованный человек в европейской стране заботится в первую очередь о своей жизни, своей семье и детях. Думаю, им меньше всего хочется напасть и унизить таких миролюбивых граждан, как мы. Наверняка допущены какие-то просчеты. Вопрос в том, что мы с ощущением безнаказанности принимали этот допинг. Значит, возможно, нужно быть в этом плане хитрее.

– А у вас не возникает ощущения, что охота на российских спортсменов приобретает порой какие-то вселенские масштабы? Запрещенный препарат принял один человек, а отстраняют целые федерации…

– Но мы же с вами знаем всех, кто стоит у руля нашего спорта. Значит, доверяем тем людям, которые могут защитить наших атлетов от нападок. А если вдруг этого не происходит, может быть, стоит задаться вопросом: а тех ли людей назначаем на эти должности?

– В общем, нам нужно пенять прежде всего на себя?

– Я вообще склонен всегда искать причины неудач в себе и меньше всего говорить о том, что мы непонятые таланты и именно нас обижают. Нужно быть умнее, точнее. Самим. Мир ведь не изменится.

– То есть на Западе допинг употребляют хитрее?

– Значит, и нам нужно это делать как-то цивилизованнее. Повторю – не верю, что профессиональный спорт во всем мире существует без допинга.

СЕРЕНА РАЗОЧАРОВАЛА

– Кто спортсмен года по версии Дмитрия Нагиева?

– Так, дайте подумать… Пожалуй, наша фехтовальщица Яна Егорян. Мне она нравится тем, что не участвует в разного рода маршах и забегах. Она просто вышла и сделала то, что и должна была сделать, – выиграла Олимпиаду. Егорян для меня некий символ и стимул для достижения целей.

– Разочарование года?

– Назову Серену Уильямс.

– Интересный выбор.

– Вернее, даже то, что она несколько поправилась. Если бы я служил в армии, ее прежнее фото точно победило бы в конкурсе журнала Playboy.

– Что главный физрук страны пожелает нации в новом году?

– Меньше «зависать» над неудачами, меньше верить в то, что кто-то виноват на стороне, а больше заниматься собой, своей судьбой, физической формой и здоровьем.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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