Зарегистрирована петиция с просьбой национализировать Днепр

ЗАрен28 декабря на сайте Президента Украины зарегистрировали петицию с просьбой национализировать футбольный клуб «Днепр».

«В связи с утратой владельцем интереса к клубу, накоплением долгов перед игроками, тренерами и другим персоналом, угрозой ФИФА перевести клуб в низшую лигу из-за невыплаченных долгов, а также предстоящего снятия очков с клуба, предлагаем рассмотреть возможность спасения ФК «Днепр» путем национализации и прикрепления его к «Приватбанку», одним из владельцев которого ранее был нынешний владелец «Днепра» Игорь Коломойский», - написано в петиции.

Источник — Sport.ua

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