Федерация футбола Руанды (ФФР) приняла решение о наказании за колдовство. Тренер команды, уличенной в шаманстве, будет дисквалифицирован на 4 игры и оштрафован на 200000 руандийских франков (примерно 265 евро). Игрок, который колдовал - соответственно пропустит 3 поединка и заплатит 100000 франков. Команду же могут лишить трех очков и оштрафовать на 500000!



Вице-президент ФФР Ведасите Кайиранги заявил, что шаманство вредит не только футболу, но и имиджу страны в целом. Все началось с того, что неделю назад один из футболистов «заколдовал» ворота соперников, после чего забил в них гол:





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