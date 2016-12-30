Губернатор Петербурга объявил об окончании строительства Зенит-Арены

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Стадиону «Зенит-Арена» на Крестовском острове Петербурга выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко.

«Стадион построен. Разрешение на ввод есть. На мой взгляд, город получил уникальный объект», - считает Полтавченко.

Губернатор, однако, оговорился, что в реальности строительные работы на стадионе продолжатся, чтобы, как он выразился, приспособить объект под требования ФИФА.

Минувшим летом правительство Петербурга расторгло контракт с прежним генподрядчиком строительства компанией «Трансстрой» из-за срыва графика строительства, нецелевого расходования средств и других причин.

Достраивать «Зенит-Арену» поручили компании «Метрострой», для чего выделили дополнительные 5 млрд рублей (80 млн долларов) и еще более 2 млрд рублей на благоустройство территории.

Стадион на Крестовском острове строят к чемпионату мира 2018 года. Он должен также принять несколько матчей чемпионата Европы, который в 2020 году впервые будет проводиться по всему континенту, а не в одной стране. Проект стадиона трижды корректировался, а его стоимость выросла с изначальных 6,7 млрд рублей до 43,8 млрд рублей (700 млн долларов по нынешнему курсу).

В конце августа председатель городского комитета Санкт-Петербурга по строительству Сергей Морозов заявил, что на модернизацию стадиона к Евро-2020 года потребуются еще миллиарды рублей.

Источник — BBC

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