Славен БИЛИЧ: «Мы не собираемся приглашать Эвра»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заверил, что не собирается приглашать в свою команду левого защитника «Ювентуса» Патриса Эвра в январе. В последнее время ходят упорные слухи, что экс-защитник «Манчестер Юнайтед» жаждет вернуться в Премьер-Лигу, и клуб с Олимпийского стадиона назывался одним из возможных направлений для Патриса.

Однако Билич не собирается укреплять левый фланг обороны в зимнее трансферное окно и уж точно не с помощью 35-летнего француза.

«Нет другого такого клуба в Европе, куда бы сватали так много игроков, как к нам! Каждого игрока, который доступен, непременно отправляют в «Вест Хэм».

«95 процентов, что это неправда, и уж точно неправда насчет Эвра. Хорошо, он отличный игрок, но эта позиция у нас хорошо укомплектована. Мы не собираемся паниковать и лишь постараемся пригласить пару игроков. Мы хотим игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге», — цитирует Билича Sky Sports.

Источник — Fapl.ru

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