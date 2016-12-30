Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Славен БИЛИЧ: «Мы не собираемся приглашать Эвра»

Французский защитник не нужен «Вест Хэму»

  • 30.12.2016 12:40
  • 129 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич заверил, что не собирается приглашать в свою команду левого защитника «Ювентуса» Патриса Эвра в январе. В последнее время ходят упорные слухи, что экс-защитник «Манчестер Юнайтед» жаждет вернуться в Премьер-Лигу, и клуб с Олимпийского стадиона назывался одним из возможных направлений для Патриса.

Однако Билич не собирается укреплять левый фланг обороны в зимнее трансферное окно и уж точно не с помощью 35-летнего француза.

«Нет другого такого клуба в Европе, куда бы сватали так много игроков, как к нам! Каждого игрока, который доступен, непременно отправляют в «Вест Хэм».

«95 процентов, что это неправда, и уж точно неправда насчет Эвра. Хорошо, он отличный игрок, но эта позиция у нас хорошо укомплектована. Мы не собираемся паниковать и лишь постараемся пригласить пару игроков. Мы хотим игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге», — цитирует Билича Sky Sports.

Источник — Fapl.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.