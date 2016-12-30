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Зенит поблагодарил Семака

В питерском клубе пожелали успехов украинскому тренеру

  • 30.12.2016 12:37
  • 240 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Зенит. Сергей Семак
© ФК Зенит. Сергей Семак
Сергей Семак перешел в «Зенит» в 2010 году из казанского «Рубина» и в составе сине-бело-голубых стал двукратным чемпионом России. 
 
После завершения игровой карьеры Семак вошел в тренерский штаб «Зенита» и помогал Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашу и Мирче Луческу. В марте 2014 года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. В качестве тренера выиграл вместе с «Зенитом» чемпионство в сезоне-2014/15, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.
 
В «Уфе», которая после первой части чемпионата занимает восьмое место в Премьер-лиге, Семак сменит Виктора Гончаренко, возглавившего московский ЦСКА. 
 
«Зенит» благодарит Сергея Богдановича за плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.

Источник — ФК Зенит

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Комментарии
    maverik_fo
      maverik_fo, 30.12.2016 12:49
    +1
    интересный факт о Семаке "Окончил основную 11-летнюю школу с золотой медалью"
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