Зенит поблагодарил Семака

© ФК Зенит. Сергей Семак

Сергей Семак перешел в «Зенит» в 2010 году из казанского «Рубина» и в составе сине-бело-голубых стал двукратным чемпионом России.

После завершения игровой карьеры Семак вошел в тренерский штаб «Зенита» и помогал Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашу и Мирче Луческу. В марте 2014 года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды. В качестве тренера выиграл вместе с «Зенитом» чемпионство в сезоне-2014/15, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

В «Уфе», которая после первой части чемпионата занимает восьмое место в Премьер-лиге, Семак сменит Виктора Гончаренко, возглавившего московский ЦСКА.

«Зенит» благодарит Сергея Богдановича за плодотворное сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере.

Источник — ФК Зенит

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