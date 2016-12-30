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Суонси хочет назначить Коулмэна главным тренером

Наставник сборной Уэльса - в приоритете у валлийского клуба

  • 30.12.2016 12:18
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Нынешний тренер сборной Уэльса Крис Коуэлмен является одним из кандидатов на пост главного тренера «Суонси», который недавно уволил Боба Брэдли.

Валлийский клуб обратился в местную Футбольную Ассоциацию с просьбой разрешить провести с тренером переговоры.

Ранее сообщалось, что «Лебедей» может возглавить Гиггз и Яп Стам.

Источник — Sport.ua

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