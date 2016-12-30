Суонси хочет назначить Коулмэна главным тренером

Нынешний тренер сборной Уэльса Крис Коуэлмен является одним из кандидатов на пост главного тренера «Суонси», который недавно уволил Боба Брэдли.
Валлийский клуб обратился в местную Футбольную Ассоциацию с просьбой разрешить провести с тренером переговоры.
Ранее сообщалось, что «Лебедей» может возглавить Гиггз и Яп Стам.
Источник — Sport.ua
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