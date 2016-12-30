АПЛ: у кого из тренеров часы дороже?

© thesun.co.uk. Славен Билич - часы за 6000 фунтов, Corum Admiral's Cup Black Hull

Менеджеры команд английской Премьер-лиги имют разные вкусы относительно наручных часов. Марк Хьюз, например, сверяет время по часам, которые в рознице стоят всего-то 340 фунтов (11329 грн в пересчете по среднему курсу). А вот наставник «Бернли» Шон Дайч обзавелся таким же хронометром, которым пользуются королева Виктория и принц Альберт. Чуть дешевле часы у Рональда Кумана. Зато Patek Philippe, которым пользуется Дэвид Мойес, носят экс-битлы Пол Маккартни и Ринго Старр.







Шон Дайч, £ 45 000, Patek Philippe:







Рональд Куман, £ 35 850, Rolex Sky-Dweller:







Дэвид Мойес - £ 30 000, Patek Philippe Annual Calendar Moonphase:







Сэм Эллардайс - £ 27 700 Hublot Big Bang Unico (такие же носит Рой Ходжсон):







Жозе Моуринью - £ 25 000, Hublot Big Bang Unico Bi (как у Диего Марадоны):







Тони Пьюлис - £ 15 950, Rolex Daytona Cosmograph:







Антонио Конте - £ 10 000, Rolex Daytona:







Арсен Венгер - £ 8 350, IWC Aquatimer:







Юрген Клопп - £ 4 000 IWC:







Вальтер Маццарри - £ 4 000 Rolex Oyster (такие же носил Рональд Рейган):







Клаудио Раньери - £ 4 000 TAG Heuer Carrera (как у Леонардо Ди Каприо):







Пеп Гвардиола - £ 1 900, Cimier QNETCity:







Боб Брэдли - £ 40, Timex Ironman (как у Билла Клинтона):





Источник — The Sun

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.