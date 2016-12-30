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ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Семак - главный тренер Уфы

Уроженец Украины возглавил российский клуб

  • 30.12.2016 11:59
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ОФИЦИАЛЬНО: Сергей Семак - главный тренер Уфы

Новым главным тренером «Уфы» стал Сергей Семак. Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано на полтора года.

С 2013 года Семак работал в тренерском штабе «Зенита», где был помощником и исполняющим обязанности главного тренера. С 2014 года входил в штаб сборной России, которую покинул только после прихода Станислава Черчесова.

«Уфа» занимает восьмое место после 17 матчей РФПЛ. Предыдущий тренер команды Виктор Гончаренко перешел в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что вместе с Семаком в тренерском штабе будет работать Анатолий Тимощук.

Источник — ФК Уфа

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