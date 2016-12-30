Предложение из Китая: 300 миллионов Реалу, 100 - Роналду

© Reuters. Криштиану Роналду

С приближением трансферного окна вновь активизировались китайские клубы.

В этот раз в испанской прессе появилось информация о фантастическом предложении «Реалу» и Криштиану Роналду лично от неназваного китайского клуба.

«Королевскому» клубу за трансфер игрока предлагают 300 миллионов евро, а самому португальцу готовы платить 100 миллионов евро в год!

В такие суммы охотно верится, когда «пенсионеру» Тевесу платят 40 миллионов евро в год, то почему бы не пригласить и Роналдо?

Источник — Sport.ua

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