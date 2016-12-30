Московский ЦСКА опубликовал ролик, в котором Дед Мороз раздает подарки футболистам. Игорю Акинфееву достался презент с тонким намеком - ведь вратарь пропускал голы в 43-х матчах Лиги чемпионов подряд!
Новый год без подарков — как футбол без мяча. Что Дед мороз приготовил для футболистов #ЦСКА? Ответ — в этом видео! pic.twitter.com/dqMp5WcoDW— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) December 30, 2016
Источник — Sport.ua
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