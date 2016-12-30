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Дед Мороз подарил Акинфееву сухари

Футболисты московского ЦСКА получили подарки на Новый год

  • 30.12.2016 11:44
  • 307 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ПФК ЦСКА. Игорь Акинфеев
© ПФК ЦСКА. Игорь Акинфеев

Московский ЦСКА опубликовал ролик, в котором Дед Мороз раздает подарки футболистам. Игорю Акинфееву достался презент с тонким намеком - ведь вратарь пропускал голы в 43-х матчах Лиги чемпионов подряд!
 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    prosyanuk
      prosyanuk, 30.12.2016 11:53
    +1
    а как же бутыль боярышника православного герою?
    Ссылка
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