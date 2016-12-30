Джермейн ЛЕНС: «Я легко адаптировался в Фенербахче»

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Экс-игрок «Динамо» Джермейн Ленс поблагодарил болельщиков и родных за поддержку после его перехода в «Фенербахче».

«Спасибо за поддержку всем, кто остался со мной после тяжелого периода в «Сандерленде». Я легко адаптировался в «Фенербахче». Мне нравится здесь, чувствую поддержку фанатов.

Теперь следует хорошо готовиться ко второй половине сезона. Хочется больше забивать. После сезона и можно будет говорить о будущем. Сейчас еще не готов загадывать на будущее», - приводит слова полузащитника SporX.

Источник — Sport.ua

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