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Видео дня. Барса забила Реалу на 8-й секунде

На детском турнире юные каталонцы оказались сильнее всех

  • 30.12.2016 11:23
  • 1046 просмотров
  • 1 комментария
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Видео дня. Барса забила Реалу на 8-й секунде

В 1/2 финала детского турнира La Liga Promises «Барселона» обыграла мадридский «Реал», открыв счет уже на 8-й секунде. В финале юные каталонцы разгромили еще один столичный клуб - «Атлетико» (6:1).


 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Erebor
      Erebor, 30.12.2016 12:09
    0
    ничего себе...
    Детсикй турнир... Хороший стадион,суперское поле, полно зрителей)))
    Не удивительно, что в Европе растут такие таланты
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