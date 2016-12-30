В 1/2 финала детского турнира La Liga Promises «Барселона» обыграла мадридский «Реал», открыв счет уже на 8-й секунде. В финале юные каталонцы разгромили еще один столичный клуб - «Атлетико» (6:1).
🏆 #LaLigaPromises— FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) December 30, 2016
📍 [BALANÇ]
👍 El Barça iguala els sis títols del Reial Madrid després de guanyar 5 de les darreres 11 edicions.#FCBMasia pic.twitter.com/JwX0sesVsI
Источник — Sport.ua
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Детсикй турнир... Хороший стадион,суперское поле, полно зрителей)))
Не удивительно, что в Европе растут такие таланты
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