В 1/2 финала детского турнира La Liga Promises «Барселона» обыграла мадридский «Реал», открыв счет уже на 8-й секунде. В финале юные каталонцы разгромили еще один столичный клуб - «Атлетико» (6:1).







🏆 #LaLigaPromises

📍 [BALANÇ]

👍 El Barça iguala els sis títols del Reial Madrid després de guanyar 5 de les darreres 11 edicions.#FCBMasia pic.twitter.com/JwX0sesVsI — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) December 30, 2016

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.