Сассуоло отклонил предложение в размере 30 миллионов по Дефрелю

Агент французского форварда Сассуоло Грегуара Дефреля Джампьеро Почетта подтвердил интерес Марселя к своему подопечному.

«Это правда, Марсель заинтересован в услугах Дефреля. Это серьезный клуб, и тот факт, что такая команда проявляет интерес к Дефрелю, делает моего подопечного очень гордым. Марселем руководит Руди Гарсия, это известный в Италии специалист, и это также очень важный фактор для игрока.

Возвращение во Францию — приоритет для футболиста? Я бы не стал говорить о том, что это главный приоритет. Думаю, что сперва нужно всё оценить в Сассуоло. Нероверди осознают, насколько важен Грегуар. Однако когда тобой интересуются такие клубы, то нельзя просто так игнорировать это.

Сколько будет стоить игрок? Могу сказать, что Сассуоло отклонил предложение в 30 млн евро, которое поступило из Китая».

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