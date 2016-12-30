Тайсон ведет переговоры только с Интернасьоналем

Форвард донецкого «Шахтера» Тайсон вступил в переговорный процесс с «Интернасьоналем», который заинтересован в услугах футболиста. Об этом сообщил агент футболиста, Диего Дорнеллес.
- Мы ведем переговоры только с «Интернасьоналем» и больше ни с кем, это наш принцип, - заявил Дернеллес.
Напомним, что контракт Тайсона с «Шахтер» подходит к своему завершению летом 2017-го года. В нынешнем сезоне 28-летний бразилец потерял место в основном составе команды Паулу Фонсеки, сыграв всего 24 матча, забил 7 голов и отдав 7 результативных передач.
Источник — Sport.ua
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Всего - это матча два-три и то , последние минут 15 ....
Судите сами, можно ли это назвать потерей места в основном составе))
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