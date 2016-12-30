Тайсон ведет переговоры только с Интернасьоналем

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Форвард донецкого «Шахтера» Тайсон вступил в переговорный процесс с «Интернасьоналем», который заинтересован в услугах футболиста. Об этом сообщил агент футболиста, Диего Дорнеллес.

- Мы ведем переговоры только с «Интернасьоналем» и больше ни с кем, это наш принцип, - заявил Дернеллес.

Напомним, что контракт Тайсона с «Шахтер» подходит к своему завершению летом 2017-го года . В нынешнем сезоне 28-летний бразилец потерял место в основном составе команды Паулу Фонсеки, сыграв всего 24 матча, забил 7 голов и отдав 7 результативных передач.

Источник — Sport.ua

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