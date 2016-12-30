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Тайсон ведет переговоры только с Интернасьоналем

Нападающий донецкого «Шахтера» в ближайшем времени может вернуться в Бразилию

  • 30.12.2016 11:02
  • 728 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Шахтер
© ФК Шахтер
Форвард донецкого «Шахтера» Тайсон вступил в переговорный процесс с «Интернасьоналем», который заинтересован в услугах футболиста. Об этом сообщил агент футболиста, Диего Дорнеллес.
 
- Мы ведем переговоры только с «Интернасьоналем» и больше ни с кем, это наш принцип, - заявил Дернеллес.
 
Напомним, что контракт Тайсона с «Шахтер» подходит к своему завершению летом 2017-го года. В нынешнем сезоне 28-летний бразилец потерял место в основном составе команды Паулу Фонсеки, сыграв всего 24 матча, забил 7 голов и отдав 7 результативных передач.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Diver_Kiev1
      Diver_Kiev1, 30.12.2016 11:11
    +1
    "сыграв всего 24 матча .... "
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    Всего - это матча два-три и то , последние минут 15 ....
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    pulse240
    online
      pulse240, 30.12.2016 12:07
    0
    Он сыграл 24 игры из 31 возможных в этом сезоне. При этом принял участие во всех без исключения еврокубковых играх и сыграл в 2 матчах из 3 с Динамо в этом же сезоне.
    Судите сами, можно ли это назвать потерей места в основном составе))
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    pulse240
    online
      pulse240, 30.12.2016 12:08
    0
    Ой, поправка, из 30 возможных)
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