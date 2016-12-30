Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мбокани на время покидает Халл Сити

Уже во вторник «Халл Сити» останется без Мбокани, который отправится на Кубок африканских наций

  • 30.12.2016 10:48
  • 720 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев
Нападающий «Халл Сити» Дьёмерси Мбокани, контракт которого принадлежит «Динамо», уже через неделю отправится в расположение национальной сборной ДР Конго, чтобы начать подготовку к Кубку африканских наций 2017.
 
Как пишет официальный сайт «Халла», Мбокани покинет команду после матча с «Вест Бромвичем», который состоится в понедельник.
 

Источник — Динамомания

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.