Мбокани на время покидает Халл Сити

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Нападающий «Халл Сити» Дьёмерси Мбокани, контракт которого принадлежит «Динамо», уже через неделю отправится в расположение национальной сборной ДР Конго, чтобы начать подготовку к Кубку африканских наций 2017.

Как пишет официальный сайт «Халла», Мбокани покинет команду после матча с «Вест Бромвичем», который состоится в понедельник.

Источник — Динамомания

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