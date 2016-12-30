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Луис Адриано переходит в Спартак

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» перебирается в Россию

  • 30.12.2016 10:28
  • 287 просмотров
  • 1 комментария
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fc-metalist.com. Луис Адриано
© fc-metalist.com. Луис Адриано
Московский «Спартак» уладил последние формальности по приобретению 29-летнего нападающего «Милана» Луиса Адриано. О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие дни, к красно-белым бразилец присоединится на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ. Напомним, что первый вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани в настоящее время находится в Рио-де-Жанейро, где провел ключевую встречу как с самим футболистом и его агентом, так и с представителями «Спартака».
 
При этом в данном случае будет задействована следующая схема: форвард достанется москвичам бесплатно, за исключением агентских выплат, составляющих значительно меньше 7 миллионов евро. Изначально именно эту сумму «Милан» хотел получить за Луиса Адриано, но затем руководство «красно-черных» посчитало, что экономии на зарплате игрока (около 4 миллионов евро в год при контракте до 2020 года) будет достаточно.
 
Оклад нападающего в «Спартаке» составит более 3 миллионов евро, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком наряду с Квинси Промесом. Соглашение, скорее всего, будет подписано на 2,5 года.
 

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 30.12.2016 10:38
    -1
    Интересно две вещи: сколько Милан доплатил, чтобы збагрить это чудо ?
    И в каком запое были его селекционеры когда Луиску брали?
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