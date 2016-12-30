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ОФИЦИАЛЬНО: Шищенко покинул пост тренера Буковины

Молодой специалист рассматривает предложения по продолжению карьеры

  • 30.12.2016 09:59
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ФК Металлург Донецк. Сергей Шищенко
© ФК Металлург Донецк. Сергей Шищенко
На прес-конференції ФСК «Буковина» вже колишній головний тренер чернівецької команди Сергій Шищенко заявив, що залишає Чернівці.
 
«Я дуже вдячний президентові клубу і генеральному директору та багатьом людям, які допомагали мені. Вдячний за те, що мене запросили на роботу в Чернівці. Це був етап мого життя. Я отримував задоволення від роботи, однак хочу заявити про те, що залишаю чернівецьку команду. У мене є пропозиція. Зараз некоректно казати про те, куди я йду. У мене з цим клубом не підписано контракт. Ходять багато чуток. Коли щось відбудеться, то про мій новий клуб буде повідомлено офіційно. Я дуже вдячний вболівальникам «Буковини» та тим людям, які підтримували нашу команду. На жаль, прийшов час, що нам доведеться піти».
 
Залишає «Буковину» також тренер Григорій Чурілов.
 

Источник — ФК Буковина

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